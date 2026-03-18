中國經濟「開門紅」 專家：內需疲軟、外部壓力逼近

今年的春節是11年來最晚的一次，延長了生產、運輸和零售活動在節前營運的時間。圖為2月21日，江蘇消費者在選購數位產品。 (新華社)

中國經濟今年實現穩健開局，各項關鍵數據增長，然而專家警告，內需依然疲軟，節日消費不如往年，且多數由補貼政策帶動。此外，中國作為最大石油進口國，還面臨中東衝突的壓力。

華爾街日報17日報導，中國國家統計局16日公布的數據顯示，得益於春節長假，1至2月零售額得到提振；同時，出口激增帶動工業增加值反彈。固定資產投資也在去年下滑後有所改善。然而，經濟學家警告稱，基礎內需依然疲軟；隨著假日提振效應在3月份消退，經濟增長可能會全面放緩。

報導引述牛津經濟公司（Oxford Economics）經濟學家指出，今年的春節是11年來最晚的一次，實際上延長了生產、運輸和零售活動在節前營運的時間。歷史經驗表明，此類特殊情況過後，隨著經濟活動恢復正常，往往會出現透支效應。

乍看之下，消費因節日支出而有所改善，但與往年相比仍顯乏力。

穆迪分析（Moody’s Analytics）的莎拉．陳（Sarah Tan，譯音）表示，零售數據的細分項顯示，符合政府「以舊換新」政策的家用電器等商品銷量表現強勁，而不符合條件的商品銷量則表現不佳。

她指出，「很明顯，消費是由補貼和扶持政策帶動的。這仍不是消費的全面復甦，也不是消費信心的全面恢復。」她說，假日消費趨勢或許表面上看起來不錯，但按人均單日計算，消費水平比前一年要弱，「這一點相當令人擔憂。就連節日也未能真正激發人們像以前那樣的消費意願。」

隨著勞動市場惡化，加上政府對消費品以舊換新計劃的資金支持有所縮減，預示著消費意願將持續低迷。

此外，隨著外部壓力不斷升高，曾支撐工業產出的出口兩位數增長勢頭也不太可能持久。中東衝突導致油價高漲，中國作為全球最大的石油進口國正感受到壓力。但得益於龐大的石油儲備和多年來向綠色能源的轉型，中國的處境比許多其他亞洲經濟體要好。

報導引述法國外貿銀行（Natixis）的經濟學家表示，中國可透過一系列政策將通膨風險控制在可承受的範圍。但龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）分析師表示，企業無法避免受大宗商品價格上漲的影響，無法將成本轉嫁給消費者的公司，利潤率將受擠壓，可能導致企業在未來幾個月縮減投資。

報導指出，儘管1至2月整體投資恢復增長，但反彈主要由強勁的公共支出推動；而隨著房地產行業持續低迷，民間投資繼續下滑。

渣打集團（Standard Chartered）經濟學家表示，中東衝突若進一步升級——特別是如果關鍵大宗商品的供應收緊——將會波及全球供應鏈和需求，最終對中國的出口和增長構成壓力。