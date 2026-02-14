我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

AI熱潮勢不可擋 台灣今年GDP成長上修至7.71%

記者洪安怡／綜合報導

AI熱潮勢不可擋，台主計總處13日大幅上修今年經濟成長率至7.71%，較去年11月的預測值激增4.17個百分點，人均GDP更預計寫下4萬4181美元新紀錄。

主計總處主計長陳淑姿表示，在如此高基期下，經濟成長率仍能有此表現，顯見表現相當亮眼。

這次大幅調升成長預測，核心動能來自出口表現遠優於預期。主計總處指出，受惠全球AI需求爆發，加上台美關稅談判趨於明朗，市場不確定因素消除。預估今年出口規模達7831億美元，較原預測上修1187億美元，年增率由原先6.32%一舉上調15.9個百分點，達到22.22%。

出口數據噴發，台灣GDP規模今年將首度突破1兆美元。併計服務輸出後，主計總處預估今年輸出實質成長12.68%，較前次預測大幅上修7.84個百分點；至於物價方面，全年消費者物價指數（CPI）漲幅預估為1.68%，維持在通膨目標值內。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰分析，全球四大雲端服務業者（CSP）去年第4季實際資本支出優於預期，今年可望比去年再成長五至六成。台灣身為硬體供應鏈核心，將直接受益於這波投資浪潮。儘管市場偶有AI投資回報雜音，但從科技巨頭穩健增長財報來看，實質需求正穩定轉化為支撐台灣出口的訂單。

關於台美貿易進展的影響，蔡鈺泰指出，台美投資MOU中關於關稅降至15%的影響已納入評估。雖然台美對等貿易協定（ART）可能進一步調降部分進口項目關稅，例如進口車等，但根據經濟部評估，這對整體GDP影響有限，目前主要成長動能仍鎖定在資通訊產品強勁外銷。

主計總處目前預估立場屬「中性偏保守」，也不排除未來有進一步上修空間。蔡鈺泰強調，後續需觀察全球CSP大廠資本支出是否如期落實，若進度超前，成長動能將更強。

不過，全球資料中心建設是否面臨環評、水電供應或抗爭等變數，進而干擾拉貨節奏，仍是需持續監測的風險因素。

世報陪您半世紀

關稅 AI 供應鏈

上一則

Google AI模型升級 推理能力躍進 OpenAI新產品別苗頭

下一則

中70城房價上月降0.3% 跌幅趨緩 分析師：部分城市現止穩信號

延伸閱讀

美台簽署協定 對台15%關稅 美小客車輸台零關稅

美台簽署協定 對台15%關稅 美小客車輸台零關稅
川普擬放寬部分鋼鋁製品關稅救民調 官員也嫌執行起來太麻煩

川普擬放寬部分鋼鋁製品關稅救民調 官員也嫌執行起來太麻煩
貿易風向球新加坡示警：美國對等關稅真正影響可能在未來幾個月浮現

貿易風向球新加坡示警：美國對等關稅真正影響可能在未來幾個月浮現
鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

熱門新聞

富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

2026-02-09 07:20
知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

2026-02-06 11:32
義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。路透

義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資

2026-02-10 10:41
過去一年，中國興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。圖為工人檢查剛下線的工業人形機器人。（中新社）

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

2026-02-08 09:36
台積電可能成為全球最大半導體雇主。（路透）

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

2026-02-07 06:10
亞馬遜（Amazon）股票12日跌入熊市。（路透）

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

2026-02-13 00:10

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返