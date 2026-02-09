記憶體價飆 中國中端手機集體喊漲 起售價上調200-600元

我的頻道

記者謝守真／綜合報導
榮耀Power 2配備1萬mAh電池，號稱可連續看劇32.5小時。(取材自官網)
受到記憶體價格飆漲影響，中國中端手機市場在2026年初出現集體漲價現象。為應對成本壓力，多數廠商選擇直接提高起售價，而非降低配置。據統計，近兩個月發布的中端機型，起售價普遍上調了200-600元（人民幣，下同，約86美元）。

中國商業媒體「Tech星球」指出，2025年12月至2026年1月，中國安卓系統手機共發布九款中階機型，價格多在2000至4000元。廠商在漲價同時，也顯著提升產品配置，透過「加量又加價」的策略來吸引消費者，電池續航力成為各家比拚的重點之一。

Redmi Turbo 5、小米、OPPO、一加（OnePlus）、華為等強調大電池與細分場景體驗是今年中階機核心賣點，多款機型搭載6000安培（mAh）以上大電池，榮耀Power 2甚至配備1萬mAh電池，號稱可連續看劇32.5小時。

中國中階機用戶約五億，占智慧手機市場一半以上，但市場壓力不斷加大。自2021年起，中階機市占率從35%下降至約23%，高端與低端手機夾擊明顯。

iPhone 17系列上市三個月在中國銷量突破1500萬支，部分二手iPhone價格低於2000元；安卓上一代旗艦如小米15 Pro，也可在中階價位入手。換機周期拉長、產品同質化嚴重，使中階機即便配置提升，也難維持過往的「性價比」。

成本上漲是價格調整主因。新浪財經指，2025年下半年以來，中端機常用的LPDDR4X記憶體價格年底比年中上漲近80%，而更高規格的LPDDR5X記憶體價格漲幅超過110%。對於中低端機而言，記憶體晶片直接占據成本的20%-34%，占比是高端機的一倍還多，因此，記憶體晶片漲價對中低端機的影響顯然要高得多。經銷商透露，3000元的手機利潤僅約30元，不到高階三分之一，部分機型甚至出現負毛利。

同時，廠商面臨兩難。漲價可維持利潤，但可能抑制需求；減配可控制成本，但削弱競爭力。部分品牌如Redmi Turbo 5在首銷期提供補貼，512GB版本直降200元，首銷期再降300元，但整體策略難以扭轉困境。OPPO、vivo、一加小幅漲價並隱性減配，小米、紅米透過高階化或短期犧牲利潤維持市占率。

市場研究機構Counterpoint、IDC下調2026年手機出貨量，整體下降3%至4%。多家品牌調整全年訂單，中低端和海外產品降幅15%至20%。業界觀察，中端手機面臨存量市場疲軟、成本上升雙重壓力，「性價比」不再，或迎來有史以來最艱難一年。

記憶體太搶手 大廠計價方式改為「事後結算」

漲價效應 PC4巨頭想買中製記憶體 認證長鑫存儲DRAM

記憶體若上漲要補差價 韓媒：業者採事後結算因應市況

非AI記憶體股遭錯殺？郭明錤：強勁獲利動能尚未充分反映

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

