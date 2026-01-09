全球大模型第一股 智譜掛牌港股：AI價格戰將擴全球

「全球大模型第一股」智譜8日在港交所掛牌上市。上日首日，智譜董事長劉德兵斷言，AI 價格戰將會擴大到國際市場，持續的價格優勢將讓世界重新認識中國AI價值。

市場普遍認為，智譜領先OpenAI 與Anthropic等美國巨頭上市，代表通用人工智慧 (AGI)核心技術，首次以完整商業主體形態，進入國際資本市場定價體系。

招股書顯示，智譜2022年至2024年營收分別為人民幣5740萬元、1.245億元和3.124億元，三年複合增長率達到130%；2025年上半年營收進一步增長至人民幣1.9億元。

以每股港幣116.2的發行價計算，智譜本次IPO募資淨額超港幣43億元(約5.5億美元)，8日以每股港幣120元開出，收港幣131.5元，漲幅13.17%。

智譜上市當日，北京清華大學電腦系教授、智譜創立發起人兼首席科學家唐杰發布內部信指出，智譜很快會推出人工智慧模型GLM-5，此外還設立一個全新部門「X-Lab」，將致力於前沿性探索。

目前智譜AI編程助手，最低月費僅人民幣20元(約2.9美元)，約為美國AI新創公司Anthropic的Claude價格的七分之一。劉德兵認為，中國市場競爭極其激烈，自然會把價格壓到這種水平，但公司在全球競爭時，國際用戶無疑會認可公司價值，如能持續把價格維持在競爭對手的七分之一，獨特優勢就會被全球市場所接受。

彭博報導，劉德兵表示，當市場在充分競爭中走向成熟，更多人會理解模型的能力、性能和定價，市場將達到一種均衡狀態，美國AI同業也將陷入犧牲利潤的價格戰之中。

劉德兵表示，智譜的首要任務並非獲利，而是推廣技術，如果不是因為開發前沿基礎模型需要巨額資金，公司的商業營運本來可以實現收支平衡。