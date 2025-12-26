3萬美元有找…鴻華先進首發電動車 台灣最親民價位

我的頻道

記者陳儷方、吳凱中／綜合報導
鴻華先進首款BRIA電動車問世。（圖／鴻華提供）
鴻華先進首款BRIA電動車問世。（圖／鴻華提供）

鴻華先進買下納智捷後，25日舉行首場品牌暨新車線上發表會，首款電動車款BRIA正式亮相，入門款售價僅89.9萬(台幣，下同，約2.85萬美元)，是台灣目前價位最親民電動車。BRIA集合了台灣ICT與AI領域優勢，整合美國團隊在底盤與平台整合上的經驗，以及來自義大利的設計美學，期待能夠為台灣國產車市場注入新一波動能。

BRIA是鴻華先進的自主品牌Foxtron推出的第一款電動車，以鴻海集團Model B車款為原型打造。

BRIA線上發表會之前，已釋出車款詳細規格，提供Elegant、Emerge、Pioneer等三種車型選項，25日發表會則公布消費者最關心的價格，BRIA入門款售價不到百萬，中規款售價104.9萬元，頂規款售價114.9萬元。

鴻華先進董事長李秉彥指出，BRIA是首輛從台灣出發、面向海外市場的電動車。整合台灣資通訊(ICT)與人工智慧(AI)領域優勢，結合整車技術與架構，作為鴻華先進軟體定義汽車平台的核心基礎，集合台灣、美國和義大利團隊跨國合作，並獲得日本夥伴肯定，藉此放大視野，以全球思維造車。

高盛指出，鴻華先進收購納智捷，有助將服務領域從上游供應商延伸至品牌銷售；儘管電動車事業占鴻海集團營收不到5%，但預計到2030年前，電動車業務將以32%的年複合成長率持續成長。

