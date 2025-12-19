台利率連七凍 楊金龍定調貨幣政策「緊中帶鬆」

我的頻道

記者任珮云、葉佳華／綜合報導
台灣央行18日舉行第4季理監事會，宣布利率連七凍，並調高今、明年GDP成長率至7.31%、3.67%，調降今、明年CPI年增率至1.66%及1.63%。央行總裁楊金龍指出，今年高GDP是由AI帶動，他並確立目前貨幣政策基調為「緊中帶鬆」。

央行理監事會18日一致決議政策利率維持不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持在2%、2.375%及4.25%，呈現「連七凍」。央行同時調整經濟預測，將今年台灣經濟成長率（GDP）上修至7.31%，明年上修至3.67%；通膨方面，今年消費者物價指數（CPI）及核心CPI年增率，分別向下調整為1.66%與1.65%，明年同步下修至1.63%。今年經濟成長率高成長屬於「非常態」表現。

對於央行為何上修今年及明年經濟成長率，且明年預測值高於台灣多數研究機構？楊金龍表示，主要動能來自對美貿易出超擴大及高科技出口強勁成長。他指出，美國四大雲端服務供應商（CSP）Meta、Microsoft、Google及Amazon資本支出規模相當驚人，合計高達3800億美元，帶動台灣高科技供應鏈出口。

央行預估，今年台灣整體貿易出超將達1504億美元，其中對美國出超高達1438億美元，幾乎等同於全年總出超金額，且出口結構以高科技產品為主，顯示台灣經濟高度受惠於美國科技投資與AI需求。

楊金龍透露，央行一個多月前曾邀請企業界代表宏碁董事長陳俊聖到央行演講，藉此加深對產業與市場趨勢的理解，同時也向企業界請益，了解AI產業是否出現泡沫化風險。

針對近期美聯準會（Fed）降息，但美國10年期公債殖利率不降反升現象，楊金龍分析包括四大因素：一是川普關稅政策不確定性；二是美國經濟表現仍具韌性；三是市場對美國政府債務的疑慮；四是外界對Fed獨立性的關注。

至於央行未來是否調整利率政策，楊金龍表示，若美國232條款對半導體產業影響顯著，衝擊台灣經濟成長，且物價持續走低，央行不排除有降息空間；至於升息，仍將以通膨數據為主要觀察依據，審慎因應整體經濟與物價變化。

楊金龍指出，央行自今年9月以來透過公開市場操作減少定期存單發行，累計釋出資金約新台幣3076億元（約96億美元），效果相當於調降存款準備率2.3碼，緩和先前調升存準率帶來的緊縮效果，他並確立目前貨幣政策基調為「緊中帶鬆」。

匯率方面，今年11月台美簽署的匯率聯合聲明，外界擔心是否影響央行匯率政策，楊金龍強調，這和央行「柳樹理論」的匯率政策是「Match」的。他強調，央行主要目標是維持新台幣對內與對外幣值穩定，而非僅服務出口商利益。

央行 殖利率 匯率

