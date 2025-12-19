我的頻道

NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

寧德人形機器人產線上工 單日工作量提升3倍 創全球首例

記者林宸誼／綜合報導
寧德時代採用人形機器人「小墨」在電池生產線上工作。（取材自IT之家）
中國電池巨頭寧德時代宣布，全球首條人形機器人規模化使用的新能源動力電池生產線，已在公司的河南中州工廠投入運行。這款名為「小墨」的人形機器人，目前已能精準完成電池包出廠前，帶有高壓風險的最終功能測試工序。

華爾街見聞報導，「小墨」的引入被視為「具身智慧在智慧製造領域的應用取得里程碑式突破」。根據官方披露，插接成功率穩定在99%以上，作業節拍已達到熟練工人水準，並且單日工作量實現三倍提升。這一成功案例，為人形機器人從實驗室走向真實、複雜的工業產線提供關鍵的實證。

具體來看，「小墨」所替代的EOL與DCR工作內容，是電池包出廠前的最終功能測試。該環節因具有「多品種、小批量、高柔性」的特點，長期依賴人工作業。工人需要將帶有數百伏高壓的測試插頭，精準插接到電池包指定位置，這不僅有高壓點火風險，也存在效率與品質不穩定等問題。

「小墨」的引入徹底改變這一狀況。所搭載先進的端到端視覺-語言-動作（VLA）模型，具備強大的環境感知與任務泛化能力，尤其在實際運行中，插接成功率穩定在99%以上，作業節拍已達到熟練工人水準。

科創板日報報導，「小墨」由寧德時代生態企業 「 千尋智能型機器人」研發，搭載寧德時代自研電池，是產業鏈協同的成果。千尋智能由前珞石機器人CTO韓峰濤創辦，於2024年2月成立。不到一年時間，千尋智能接連完成三輪融資。

天眼查顯示，2024年11月，由寧德時代聯合創始人參與創立的柏睿資本，對具身智慧型機器人研發公司「千尋智能」進行天使輪注資。今年千尋智能又披露兩輪融資，這兩筆融資金額共11億元（人民幣，下同，約1.5億美元）。

千尋智能指出，公司在今年第4季開始商業化，當前訂單在千萬元規模。預計明年營收金額將超過上億元，出貨量達幾百台。

