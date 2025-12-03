我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

華府法官下令 執法人員須持逮捕令才能抓無證移民嫌犯

大摩再上調台積CoWoS產能 估月產12.5萬片 漲幅25%

記者魏興中／綜合報導
大摩二度上調明年台積電CoWoS先進封裝產能。(美聯社)
大摩二度上調明年台積電CoWoS先進封裝產能。(美聯社)

摩根史坦利（大摩）證券在最新「AI供應鏈產業報告」指出，2026年AI半導體將「非常強勁」成長，並二度上調明年台積電CoWoS先進封裝產能預估至每月12.5萬片，調幅25%，並較今年底的7萬片大增79%。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻鑑於台積電2026年CoWoS月產能預測由前次預估的10萬片，再上調至每月12.5萬片，調幅達25%，因而持續看好相關台系AI供應鏈，並給予台積電、聯發科、京元電、信驊、世芯-KY、創意等六檔個股「優於大盤」評級。

詹家鴻指出，根據最新CoWoS預測顯示，2026年AI半導體（AI GPU與AI ASIC）將出現非常強勁的成長態勢，主要來自包括Nvidia輝達(另稱英偉達)、Google、聯發科、超微等需求暢旺帶動。

輝達方面，大摩美國半導體分析師Joe Moore估計，輝達CoWoS-L產能由59萬片上調至70萬片，並將在2026年底前達成5000億美元AI GPU營收指引。此外，Nvidia輝達(另稱英偉達)為因應特許通訊（Spectrum）的需求，增加每月CoWoS-S約5000片需求。

至於博通，儘管Meta的ASIC正進行部分設計調整，因此CoWoS-L訂單減少2萬片，但由於Google TPU需求持續增加，其在台積電CoWoS-S訂單從15.5萬片升至20萬片，因而仍推升博通整體CoWoS訂單量由21萬片提升至23萬片。

聯發科也獲得台積電與非台積電供應鏈更多支持，使其CoWoS-S訂單預估從1萬片提升至2萬片。超微因一般伺服器需求明年仍將保持強勁，預估CoWoS-L需求將增加約1.5萬片，並由日月光投控支援，總量達4萬片。

詹家鴻說，台積電明年新增的CoWoS產能，主要將分配給輝達與博通，並部分給聯發科。此外，詹家鴻發現，台積電正在擴建65奈米中介層產能每月2萬片，主要用於CoWoS-S，推估最終客戶為Google TPU。

至於3奈米產能，有可能額外擴增每月2萬片，因此將原本上修的明年3奈米產能每月14萬至15萬片，再次上調後為每月16萬至17萬片。若相關計畫成真，估計台積電明年資本支出將升為480億美元至500億美元。

台積電 AI 輝達

上一則

搶AI商機太燒錢… 聯想ISG傳大裁員 涉京滬津深等地

下一則

阿里、DeepSeek… 中製AI模型紛拚升級 追趕美企

延伸閱讀

亞馬遜火速推最新自研AI晶片Trainium3 槓Nvidia與谷歌 主打高性價比

亞馬遜火速推最新自研AI晶片Trainium3 槓Nvidia與谷歌 主打高性價比
Nvidia反彈訊號浮現？美銀點出三大理由 台積電助攻上榜

Nvidia反彈訊號浮現？美銀點出三大理由 台積電助攻上榜
AI類股買誰？「馬投顧」馬斯克推薦：Nvidia和Alphabet

AI類股買誰？「馬投顧」馬斯克推薦：Nvidia和Alphabet
中國晶片新創公司中昊芯英自主研發TPU算力 強槓Nvidia

中國晶片新創公司中昊芯英自主研發TPU算力 強槓Nvidia

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效