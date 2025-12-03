大摩再上調台積CoWoS產能 估月產12.5萬片 漲幅25%

大摩二度上調明年台積電CoWoS先進封裝產能。(美聯社)

摩根史坦利（大摩）證券在最新「AI 供應鏈產業報告」指出，2026年AI半導體將「非常強勁」成長，並二度上調明年台積電 CoWoS先進封裝產能預估至每月12.5萬片，調幅25%，並較今年底的7萬片大增79%。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻鑑於台積電2026年CoWoS月產能預測由前次預估的10萬片，再上調至每月12.5萬片，調幅達25%，因而持續看好相關台系AI供應鏈，並給予台積電、聯發科、京元電、信驊、世芯-KY、創意等六檔個股「優於大盤」評級。

詹家鴻指出，根據最新CoWoS預測顯示，2026年AI半導體（AI GPU與AI ASIC）將出現非常強勁的成長態勢，主要來自包括Nvidia輝達 (另稱英偉達)、Google、聯發科、超微等需求暢旺帶動。

輝達方面，大摩美國半導體分析師Joe Moore估計，輝達CoWoS-L產能由59萬片上調至70萬片，並將在2026年底前達成5000億美元AI GPU營收指引。此外，Nvidia輝達(另稱英偉達)為因應特許通訊（Spectrum）的需求，增加每月CoWoS-S約5000片需求。

至於博通，儘管Meta的ASIC正進行部分設計調整，因此CoWoS-L訂單減少2萬片，但由於Google TPU需求持續增加，其在台積電CoWoS-S訂單從15.5萬片升至20萬片，因而仍推升博通整體CoWoS訂單量由21萬片提升至23萬片。

聯發科也獲得台積電與非台積電供應鏈更多支持，使其CoWoS-S訂單預估從1萬片提升至2萬片。超微因一般伺服器需求明年仍將保持強勁，預估CoWoS-L需求將增加約1.5萬片，並由日月光投控支援，總量達4萬片。

詹家鴻說，台積電明年新增的CoWoS產能，主要將分配給輝達與博通，並部分給聯發科。此外，詹家鴻發現，台積電正在擴建65奈米中介層產能每月2萬片，主要用於CoWoS-S，推估最終客戶為Google TPU。

至於3奈米產能，有可能額外擴增每月2萬片，因此將原本上修的明年3奈米產能每月14萬至15萬片，再次上調後為每月16萬至17萬片。若相關計畫成真，估計台積電明年資本支出將升為480億美元至500億美元。