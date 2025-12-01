我的頻道

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

Google自研AI伺服器暴紅 Meta明年擬採用 鴻海大單吃不完

記者蕭君暉／綜合報導
鴻海奪Google伺服器大單。（路透）
Google搭載自研張量處理器（TPU）的AI伺服器紅翻天，鴻海擔綱要角，奪下Google TPU運算托盤（compute tray）大單，大咬Google自研AI晶片帶動的ASIC伺服器趨勢大商機。

業內人士表示，Google以其自研TPU打造的AI伺服器，主要分為兩個機櫃，其中一個機櫃是TPU，另一機櫃即運算托盤。根據Google提出的路徑規格，每出貨一櫃TPU，鴻海就會出貨一櫃運算托盤，等於是1：1供貨比率。隨著明年Meta計畫採用Google的TPU，部署在其AI資料中心，鴻海左右逢源，成為大贏家。

TPU是由Google自行設計的ASIC。Google表示，為了處理其服務（如語音辨識、影像處理、大規模推薦系統）中的機器學習運算需求，傳統CPU／GPU架構效率不敷使用，因此，從2015年起內部開始部署TPU，專門用於加速機器學習（ML）／深度學習模型的訓練與推論。

Google在2025年公布第七代TPU，名為TPU v7 Ironwood，這一代設計特別針對「推論」（inference）場景，而非僅訓練。其中，亮點在於可串接9216顆晶片一個Pod（集群），顯示極大規模運算能力，且每片晶片配備高頻寬記憶體（HBM3e或類似）與進階互連技術，以支援巨量運算／資料搬移。

Google於11月18日發表旗下最強AI模型Gemini 3，推理與編寫程式能力大躍進，號稱更能理解用戶查詢的背後脈絡與意圖，從過往的閱讀文字、圖像，進化到會「讀懂空氣」，並整合到整體Google生態系，掀起AI市場新旋風，也讓Google自家TPU跟著聲名大噪。

鴻海透露，目前集團每周生產超過1000個AI伺服器機櫃，目標是在2026年底，達到每周組裝2000多個，而且為了深化美國市場，未來在美國製造，不是只有伺服器組裝，包括纜線、網路設備、散熱與電源系統等關鍵零組件，都將在美國生產。

鴻海與Google的合作，不僅在ASIC伺服器，還延伸到AI機器人。鴻海已攜手Google母公司Alphabet旗下機器人公司Intrinsic在美國成立合資企業，打造未來的AI機器人工廠。

根據雙方規畫，將整合Intrinsic的AI平台與鴻海的智慧製造平台，目標實現自適應的智慧機器人解決方案，進一步提升鴻海的生產設施，乃至整個生態系統的效率。

Google AI 鴻海

AI霸主不保？Nvidia火速回應：樂見Google成功 但「我們領先一個世代」

鴻海電動車報捷 插旗日本計程車租賃業

Google推Nano Banana Pro AI影像生成升級

鴻海轉型攻AI基礎設施 美日大進擊

輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企