華為槓上Nvidia 大秀AI突破性黑科技

記者林宸誼／綜合報導
華為數據存儲產品線總裁周躍峰19日預告，華為或於明年初推出AI Data Platform實體產品，將集成推理加速、多模知識庫生成與檢索，使存儲從「存得下」升級為「AI數據平台」。(美聯社)
華為數據存儲產品線總裁周躍峰19日預告，華為或於明年初推出AI Data Platform實體產品，將集成推理加速、多模知識庫生成與檢索，使存儲從「存得下」升級為「AI數據平台」。(美聯社)

華為發表AI黑科技摃上Nvidia輝達(另稱英偉達)，21日推出AI領域的突破性技術「Flex:ai」，透過算力切分技術，將單張圖形處理器（GPU）或神經網路處理器（NPU）算力卡切分為多份虛擬算力單元來彈性調度使用，讓算力資源平均利用率提升30%。

中國基金報報導，華為公司副總裁、華為數據存儲產品線總裁周躍峰表示，Flex:ai能夠釋放基礎設施潛力，開源加速AI真正走向平民化。

華為的Flex:ai技術，與輝達旗下Run:ai公司的核心技術類似。同時，Flex:ai是能夠讓AI行業化落地的重要工具之一，華為在發布Flex:ai後，同步開源至魔擎社區，建構完整的全流程AI開發工具平台（ModelEngine）開源生態。

為什麼推出Flex:ai？華為方面認為，在大模型時代，容器技術與AI是天然搭檔。容器技術作為一種羽量級虛擬化技術，可以將模型代碼、運行環境等打包成一個獨立且羽量級的鏡像，實現跨平台無縫遷移，解決模型部署存在環境配置不一致的痛點。此外，傳統容器技術已經無法完全滿足AI工作的負載需求，AI時代需要AI容器技術。

華為認為Flex:ai具備兩大獨特優勢。一是虛擬化，除了在本地虛擬化技術中實現算力單元的按需切分，Flex:ai獨有的「拉遠虛擬化」技術，可以不做複雜的分散式任務設置，將集群內各節點的空閒算力聚合形成「共用算力池」。

二是智慧調度，Flex:ai的智慧資源和任務調度技術，可以自動感知集群負載與資源狀態，結合AI工作負載的優先順序、算力需求等多維參數，對本地及遠端的虛擬化GPU、NPU資源進行全域最優調度，滿足不同AI工作負載對資源的需求。

Flex:ai的發布和開源，助力華為構建完整的ModelEngine開源生態，作為大模型訓練、推理和應用開發的AI平台，可以提供從資料預處理到模型訓練、優化及部署的一站式服務。

