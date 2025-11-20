確定Nvidia設台北子公司 與副總裁開心會面 蔣萬安全說了

我的頻道

記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安出席活動前受訪，透露輝達全球不動產副總裁Scott Ekman向他說，接下來正進行設立台灣子公司的相關作業。（記者邱書昱／攝影）
Nvidia（輝達，又名英偉達）落腳北士科T17、T18，輝達全球不動產副總裁Scott Ekman 於18日拜會台北市長蔣萬安。蔣萬安今出席活動受訪時透露，Scott向他說，正進行設立台灣子公司的相關作業。產發局也說，最後跟市府簽約的會是輝達在台灣的子公司。

蔣萬安說，前天確實輝達Scott Ekman來市府見面，就像老朋友一樣。首先要感謝市府同仁和輝達團隊，在過去這段時間，常常因為時差的關係，半夜要不斷地線上開會、大家交換意見和討論，且維持很長一段時間。

蔣萬安說，那Scott看到他時也很高興地擁抱，說終於能夠把這件事情順利的解決。他也向Scott說，現階段已經和新壽到簽署合意終止契約的最後階段，後續也會同步針對取回土地、設定地上權的作前期準備工作。

蔣萬安也說，Scott也告訴他，接下來正進行設立台灣子公司的相關作業。我們也相關，目前規畫期程最快希望明年農曆年前完成簽約，屆時也能相約在農曆年時再見面。

針對輝達設立台北子公司部分。產發局長陳俊安回應，前一次跟輝達工作會議時，知道輝達正在做子公司的申請作業程序；因為依照規定需要先跟中央申請，所以北市府有提到未來公司申請有需要市府協助，無論是溝通或行政程序都會全力支持。

針對資本額部分，陳俊安也說，會有一定資本額，因為大型的設定地上權案子，需要有一定資本額才要能承接，最後跟市府簽約的會是輝達在台灣的子公司。

