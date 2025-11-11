我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

中國黃金消費下滑 Q3減7.9% 人行連續11月增持

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年前三季中國黃金消費增幅較去年同期放緩，其中黃金首飾消費更衰退32.50%。（新華社）
今年前三季中國黃金消費增幅較去年同期放緩，其中黃金首飾消費更衰退32.50%。（新華社）

國際金價高檔震盪，中國黃金協會10日發布數據顯示，今年前三季，中國黃金消費量682.7噸，年減7.9%。其中，黃金首飾270噸，年減32.5%。而人行購金動作仍持續，從2024年11月至2025年9月止，已連續11個月增持黃金。前三季共增持黃金23.9噸，截至9月底，黃金儲備為2303.5噸。

中國黃金協會指出，不同品類黃金產品的表現差異明顯：重量輕、附加值高的首飾產品仍保持較強市場吸引力，銷售情況較好；金條需求仍然旺盛，地緣衝突加劇與經濟不確定性使得黃金避險保值的功能進一步凸顯；電子、新能源等產業的快速發展使得工業用金需求穩步回升。

貝殼財經報導，一位金店店員表示，今年以來黃金價格快速上漲，真正購買金飾的人比過去減少，由於金價上漲，較重的金飾價格上漲太多，購買的人並不多。相比之下，一些重量輕的飾品則更受歡迎。

與黃金飾品相比，金條的需求則仍然火爆。中國黃金協會資料顯示，今年前三季，金條及金幣消費352.1噸，年增24.5%。

一位北京投資者指出，當前國際形勢並不明朗，黃金價格長期是會持續上漲的，他近期在金價下降時購買一塊重量達到100公克的金條，逢跌買入實物黃金已經成了他投資的重要方式。

此外，中國黃金協會資料還顯示，電子、新能源等產業的快速發展使得工業用金需求穩步回升。今年前三季，工業及其他用金60.5噸，年增2.7%。

黃金產量上，今年前三季，中國原料產金271.7噸，比2024年同期增加3.7噸，年增1.3%。另有進口原料產金121.1噸，年增8.9%。國內原料和進口原料共計生產黃金392.9噸，年增3.6%。顯示產量持續增長。而黃金企業正「走出去」，報告期內，中國大型黃金集團境外礦山實現礦產金產量61.4噸，年增18.3%。

展望後市，中金公司認為黃金將維持漲勢，主要因素有二：一方面，逆全球化大勢和戰略安全訴求或繼續為新興國家央行增持黃金儲備提供中長期支撐；另一方面，美國經濟增長壓力或在明年上半年繼續顯現，聯準會可能在年底結束縮表，流動性寬鬆周期或將繼續。

金價 央行 聯準會

上一則

英特爾AI主管跳槽OpenAI 執行長陳立武親自領軍救火

延伸閱讀

國際金價連兩天上漲 站回4100美元

國際金價連兩天上漲 站回4100美元
愈跌愈要買 富爸爸作者清崎：金價上看2.7萬美元 比特幣直衝25萬美元

愈跌愈要買 富爸爸作者清崎：金價上看2.7萬美元 比特幣直衝25萬美元
全球央行購金熱潮不減 中國人行連12個月增持黃金

全球央行購金熱潮不減 中國人行連12個月增持黃金
買房竟暴富？法翁想造泳池抓到價值逾80萬「大禮包」

買房竟暴富？法翁想造泳池抓到價值逾80萬「大禮包」

熱門新聞

「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30