中國黃金消費下滑 Q3減7.9% 人行連續11月增持

今年前三季中國黃金消費增幅較去年同期放緩，其中黃金首飾消費更衰退32.50%。（新華社）

國際金價 高檔震盪，中國黃金協會10日發布數據顯示，今年前三季，中國黃金消費量682.7噸，年減7.9%。其中，黃金首飾270噸，年減32.5%。而人行購金動作仍持續，從2024年11月至2025年9月止，已連續11個月增持黃金。前三季共增持黃金23.9噸，截至9月底，黃金儲備為2303.5噸。

中國黃金協會指出，不同品類黃金產品的表現差異明顯：重量輕、附加值高的首飾產品仍保持較強市場吸引力，銷售情況較好；金條需求仍然旺盛，地緣衝突加劇與經濟不確定性使得黃金避險保值的功能進一步凸顯；電子、新能源等產業的快速發展使得工業用金需求穩步回升。

貝殼財經報導，一位金店店員表示，今年以來黃金價格快速上漲，真正購買金飾的人比過去減少，由於金價上漲，較重的金飾價格上漲太多，購買的人並不多。相比之下，一些重量輕的飾品則更受歡迎。

與黃金飾品相比，金條的需求則仍然火爆。中國黃金協會資料顯示，今年前三季，金條及金幣消費352.1噸，年增24.5%。

一位北京投資者指出，當前國際形勢並不明朗，黃金價格長期是會持續上漲的，他近期在金價下降時購買一塊重量達到100公克的金條，逢跌買入實物黃金已經成了他投資的重要方式。

此外，中國黃金協會資料還顯示，電子、新能源等產業的快速發展使得工業用金需求穩步回升。今年前三季，工業及其他用金60.5噸，年增2.7%。

黃金產量上，今年前三季，中國原料產金271.7噸，比2024年同期增加3.7噸，年增1.3%。另有進口原料產金121.1噸，年增8.9%。國內原料和進口原料共計生產黃金392.9噸，年增3.6%。顯示產量持續增長。而黃金企業正「走出去」，報告期內，中國大型黃金集團境外礦山實現礦產金產量61.4噸，年增18.3%。

展望後市，中金公司認為黃金將維持漲勢，主要因素有二：一方面，逆全球化大勢和戰略安全訴求或繼續為新興國家央行 增持黃金儲備提供中長期支撐；另一方面，美國經濟增長壓力或在明年上半年繼續顯現，聯準會 可能在年底結束縮表，流動性寬鬆周期或將繼續。