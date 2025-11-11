中4家面板廠 囊括全球市占7成 台群創、友達占比逾21%

我的頻道

記者黃雅慧／綜合報導
市調機構洛圖科技發布液晶TV面板市場報告顯示，第3季中國四家面板廠合併市占率為74%。（中新社）
市調機構洛圖科技最新發布液晶TV面板市場報告顯示，第3季中國大陸四家面板廠的合併市占率為74%，年增、季增分別提升7.9和1.9個百分點。台灣面板廠群創和友達合併市占率為21.2%，年增、季增分別下降了0.5和2.6個百分點。整體而言，全球的面板出貨量將進一步向中國大陸聚集。

報告顯示，日韓系面板廠從今年第2季起，僅剩下夏普的一條廣州G10.5產線，第3季市占率僅4.9%，較2024年同期的12.2%大幅下降了7.4個百分點；反觀中國大陸面板廠的市占率自今年第2季起已經穩定在七成之上，向後看有望超過75%。

報告稱，第3季盡管全球電視終端市場的景氣度未明顯恢復，但整機廠商的面板庫存在經過第2季砍單和銷售後，已經顯著消化。第3季中國大陸國內外市場迎來促銷旺季，也是全年市占爭奪關鍵階段，因此，TCL、海信、三星等電視大廠大幅增加第3季採購訂單，拉貨也相對積極。

從廠商排名來看，全球液晶電視面板行業的頭部陣營（指年出貨約5,000萬片）中，排名第一的仍然是京東方，今年第3季的出貨量約為1754萬片，年增15.2%，季增10.2%，市占率為27.7%；排名第二為上半年起跨入頭部陣營的華星光電，第3季出貨約為1567萬片，年增32.2%，增幅居全行業第一，季增12.6%，市占率為24.7%。而推動其進入頭部陣營主因在於原LGD的廣州LCD工廠從第2季起業績納入華星光電。

排名三到五名分別為：中國大陸面板廠惠科市占率為16.3%；群創出貨量約890萬片，市占率為14.0%；友達出貨量約為450萬片，市占率為7.1%。

展望後市，洛圖科技預測，中國大陸電視市場第4季出貨量年增率會繼續下滑，且由於中國大陸國補政策效應減弱，市場降幅較第3季將進一步擴大，預計降幅達到15%以上；零售市場表現很大機率錄得20%以上的跌幅。

