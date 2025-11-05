人民幣股票交易櫃台 將納入港股通

我的頻道

記者陳湘瑾／綜合報導
中國證監會副主席李明4日提出，為深化中國與香港資本市場的務實合作，著力提升境外上市的備案質效，擴大滬深港通標的範圍。支持將人民幣股票交易櫃台、REITs等納入港股通。（路透）
中國支持將人民幣股票交易櫃台、REITs等納入港股通，路透指出，這將是首次允許中國投資人以人民幣交易在香港上市的股票。這將使投資人更容易投資於如阿里巴巴等公司，同時加深香港作為金融樞紐的離岸人民幣流動性，以及兩地市場的聯繫。

香港經濟日報報導，中國證監會副主席李明4日在國際金融領袖投資峰會上表示，目前全球金融市場脆弱性加大，資本市場發展的內外部環境仍將面臨覆雜深刻變化。希望國際機構在華投資展業，始終堅持以符合法律法規監管要求為第一準則，堅持長期主義，健全內部風險管控體系，加強與監管部門溝通協作，參與構建多元共治的風險防控體系。

李明並提出中國證監會深化資本市場制度性開放的3項相關舉措：一是提升跨境投融資便利化，將切實增強政策的穩定性，透明度和可預期性，持續加強與國際投資者的常態化溝通，推動各項政策措施，加快落地見效。

二是深化中國與香港資本市場的務實合作，著力提升境外上市的備案質效，擴大滬深港通標的範圍。支持將人民幣股票交易櫃台、REITs等納入港股通，積極支持香港推出國債期貨，豐富香港離岸人民幣風險管理工具，堅定支持香港鞏固提升國際金融中心地位，推動形成在岸與離岸協同發展、良性互動的新格局。

三是加強開放環境下監管能力和風險防範能力建設。統籌發展和安全，深化與包括香港證監會在內的跨境監管與執法合作，加強資本跨境流動和風險監測，推動資訊共享、政策互商、處置協同，堅決防範風險跨境傳染共振；共同推進全球資本市場治理改革，推動資本市場更加公平、公正、包容、有韌性。

