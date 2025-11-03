我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

星巴克賣掉中國事業了 博裕資本40億美元買下多數股權

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
星巴克在中國北京的一家門市。 (美聯社)
星巴克在中國北京的一家門市。 (美聯社)

星巴克（Starbucks）周一（3日）宣布，將把中國事業的多數股權，出售給私募股權公司博裕資本，交易價值40億美元。這宗交易成為近年來，跨國消費品牌自中國撤資交易中，金額最高的案件之一。

根據雙方協議，星巴克與博裕將成立一家合資公司管理中國市場的零售營運。博裕最多持有這家合資公司60%股權，星巴克保留40%股權，繼續對合資公司授權星巴克品牌與智慧財產。

星巴克自1999年在北京開設中國首家門市以來，在當地已擁有約8,000家門市。近年因民族主義情緒抬頭，中國消費者不願為外國品牌支付溢價，星巴克和其他一些西方公司，逐漸被本土競爭對手蠶食市占，營運陷入困境。

調研公司Euromonitor International的數據顯示，星巴克在中國的市占，已由2019年的34%，銳減至去年的14%。

兩年前，瑞幸咖啡靠著銷售價格僅是星巴克產品三分之一的咖啡，取代星巴克，成為中國最大咖啡連鎖店。

買家博裕資本，官網稱公司成立於2011年，是一家深耕中國市場、布局全球的資產管理公司，業務包括私募股權投資、上市公司股票、創投、新能源等。目前深度聚焦科技創新、消費零售、醫療健康等三大重點領域。

星巴克執行長尼可（Brian Niccol）在部落格貼文指出，在中國的門市家數，「假以時日，我們預計星巴克咖啡店的數量將從現在的8,000家成長到2萬多家」。

根據星巴克上季財報，星巴克在中國的同店銷售成長2%，幫助公司實現一年多以來首次同店銷售額正成長。

星巴克預期，這筆中國事業多數股權售出，再加上公司保留的股權，以及未來十年的特許經營授權，總價值將超過130億美元。

星巴克股價周一收漲0.11%報80.96美元，盤後也只上漲0.36%。公司股價今年來下跌約11%，落後於標普500指數的近17%漲幅。

星巴克

上一則

Alphabet開啟AI投資閘門 Nvidia股東笑了：點火8.5兆元市值夢

下一則

這個指標正在透露美國年底購物季銷售隱憂：紙箱銷量

延伸閱讀

好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過

好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過
好市多11/16前優惠 10大超值好物別錯過

好市多11/16前優惠 10大超值好物別錯過
北美富豪家族投資方式改變 轉抱「私募資產」

北美富豪家族投資方式改變 轉抱「私募資產」
星巴克公布「紅杯日」將於11月13日回歸 推出限定品項

星巴克公布「紅杯日」將於11月13日回歸 推出限定品項

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，窮人就是因為情商低又怕輸，才會無法翻身。 （取材自清崎X）

富爸爸作者清崎：就是因為「這種」輸家特質你才窮 克服後必翻身

2025-10-29 08:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
川習會當天，成果不如市場預期。上證指數收跌29點，失守4000點大關。(中新社資料照)

路透：川習會成果未達市場預期 中國股市應聲下跌

2025-10-30 09:17
Fed主席鮑爾主持的利率決策會議決議降息1碼。路透

Fed決策5要點：降息且宣布停止縮表 續強調就業市場風險

2025-10-29 14:40

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外