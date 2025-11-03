星巴克賣掉中國事業了 博裕資本40億美元買下多數股權

星巴克在中國北京的一家門市。 (美聯社)

星巴克 （Starbucks）周一（3日）宣布，將把中國事業的多數股權，出售給私募股權公司博裕資本，交易價值40億美元。這宗交易成為近年來，跨國消費品牌自中國撤資交易中，金額最高的案件之一。

根據雙方協議，星巴克與博裕將成立一家合資公司管理中國市場的零售營運。博裕最多持有這家合資公司60%股權，星巴克保留40%股權，繼續對合資公司授權星巴克品牌與智慧財產。

星巴克自1999年在北京開設中國首家門市以來，在當地已擁有約8,000家門市。近年因民族主義情緒抬頭，中國消費者不願為外國品牌支付溢價，星巴克和其他一些西方公司，逐漸被本土競爭對手蠶食市占，營運陷入困境。

調研公司Euromonitor International的數據顯示，星巴克在中國的市占，已由2019年的34%，銳減至去年的14%。

兩年前，瑞幸咖啡靠著銷售價格僅是星巴克產品三分之一的咖啡，取代星巴克，成為中國最大咖啡連鎖店。

買家博裕資本，官網稱公司成立於2011年，是一家深耕中國市場、布局全球的資產管理公司，業務包括私募股權投資、上市公司股票、創投、新能源等。目前深度聚焦科技創新、消費零售、醫療健康等三大重點領域。

星巴克執行長尼可（Brian Niccol）在部落格貼文指出，在中國的門市家數，「假以時日，我們預計星巴克咖啡店的數量將從現在的8,000家成長到2萬多家」。

根據星巴克上季財報，星巴克在中國的同店銷售成長2%，幫助公司實現一年多以來首次同店銷售額正成長。

星巴克預期，這筆中國事業多數股權售出，再加上公司保留的股權，以及未來十年的特許經營授權，總價值將超過130億美元。

星巴克股價周一收漲0.11%報80.96美元，盤後也只上漲0.36%。公司股價今年來下跌約11%，落後於標普500指數的近17%漲幅。