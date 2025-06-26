全球首款AI+AR眼鏡 湖南量產

隨AI 眼鏡競爭升溫，中國智慧眼鏡 廠商Rokid與藍思科技聯合研發的消費級AI+AR眼鏡Rokid Glasses，近日在湖南湘潭經開區的藍思科技園區正式投產。值得注意的是，這也是全球首款實現規模化量產的消費級AI+AR眼鏡。目前已獲全球25萬副預售訂單，預計於近期啟動交付。

綜合IT之家等陸媒報導，Rokid和藍思科技官方表示，雙方透過垂直整合，實現「硬體製造 + 軟體生態」雙向賦能。同時，雙方也透過股權投資、合作基金等資本協同模式，推動AI眼鏡「硬體 + 內容 + 服務」生態閉環成型，加速產業鏈的本土化。

報導稱，Rokid Glasses整機僅重約49公克，外觀近於普通眼鏡，擁有AR顯示功能，更新迭代後全面接入AI大模型，整合通義千問、豆包、智譜清言、DeepSeek、奈米搜尋等模型，支援智慧提詞、即時翻譯、AI識物、AI問答、導航及看訊息、隨解等20餘項功能。同時，該款眼鏡還突破性地解決傳統AR眼鏡「厚重、續航短、顯示模糊」三大技術瓶頸。

「Rokid Glasses」，能內置支付寶 的支付功能，用戶只需在佩戴Rokid Glasses時說一句「樂奇，付錢10元」，就能喚醒眼鏡識別支付寶收錢碼，再通過語音確認可完成付款。在這一過程中，支付信息會直接在眼鏡顯示屏上呈現，無需操作手機。