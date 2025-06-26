美國對中國關稅 專家估降至30％至40%

瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清25日表示，在稀土 優勢下，預估到今年底，美國對中國關稅 會降至30％至40%。目前中國輸美商品平均關稅約在55%左右。

鄭汪清25日在瑞銀財富管理舉辦的「2025年下半年經濟展望」活動指出，預估到今年底時，美國有效關稅稅率將落在15%左右，但不確定性仍高，對中國的有效關稅稅率則會降至30％至40%，全球其他地區的關稅則在10％至15%之間。

鄭汪清表示，中國的關稅一定會下降，因為他有稀土優勢；稀土有兩種「輕稀土」和「重稀土」，中國的重稀土產量占全球98%，影響著美國武器以及科技產品的生產，因此預期關稅會降到30％至40％，這也使得中國股票有上漲機會。

對於中國今年的經濟展望，瑞銀預期中國第1季經濟成長率優於預期，主要是受關稅生效前的提前出口提振，第2季、第3季經濟增長會放慢，估計今年全年達到4.5％以上；如果中國政府採取更強大經濟刺激規模，會增長到5.5%，但目前因為還在等待關稅談判結果，因此尚未採取刺激經濟措施。鄭汪清評估，人民幣對美元匯率 可能會升值到7.14、7.16左右，他認為原因在於，中國央行不會透過貨幣貶值去對抗美國關稅。