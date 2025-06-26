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美國將壓制紅鏈 台灣經濟部長：台廠轉單來了

記者江睿智／綜合報導
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經濟部長郭智輝。（記者曾原信／攝影）
經濟部長郭智輝。（記者曾原信／攝影）

美國對等關稅緩衝期將屆滿，台灣經濟部長郭智輝25日表示，台美談判朝好的方向進行，目前來看，美國將壓制紅色供應鏈，反而有利台灣半導體、資安、AI等三產業，訂單可轉向台灣。他認為今年經濟成長率仍可「保3」。

郭智輝指出，因美國對中國大陸課予較高關稅，大陸產品可能外溢到台灣，一是繞道洗產地、二是產品直接走私來台，必須防止走私，否則會對台灣生活造成影響。

台灣立法院經濟委員會25日邀請國發會、經濟部、中央銀行、農業部專案報告「國應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變」。立委張嘉郡、賴瑞隆皆關注台美談判進度及影響。

郭智輝表示，台美談判還在進行中，希望是「朝好的方向」、「看起來也有這個氛圍」。像是美國關切洗產地問題，台灣方面做了許多努力。

他並表示，美國將「懲罰」、「壓制」紅色供應鏈，非紅供應鏈需求增加，台廠反而會受惠。

立委關切今年下半年景氣，郭智輝回應，今年全年經濟成長率仍可保3%，半導體景氣不錯，但傳產持續受到大陸產能過剩衝擊。

新台幣匯率25日勁升1.45角，收29.391元。多位朝野立委關切新台幣升值，導致很多企業不敢接單，關注經濟部如何協助產業。

郭智輝指出，經濟部協助中小企業因應匯率與成本變化，主要從四大面向著手。首先是強化產品品質，協助中小企業建立核心技術與品牌價值，是提升出口抗風險能力的關鍵。

第二，將降低生產與原物料成本，透過節能服務產業（ESCO）輔導機制，藉以協助企業設備汰舊換新以節能減碳，並且透過經濟部主導的統購制度降低原料成本，為企業省下3%至5%開支。

第三是拓展國際市場，鼓勵大型或中型企業採用國產設備，帶動中小企業加入國際供應鏈，特別在半導體、AI與資通訊產品方面，抓住全球市場機會。

第四是強化智慧製造與人力資源，目前已建立53條AI示範產線，年底前將擴增至100條，並將導入科技大學推動服務業智慧轉型，每年可訓練在職人員2.5萬人、應屆畢業生2.5萬人，總計5萬人投入智慧產業環境，同時降低成本。

郭智輝 供應鏈 匯率

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