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中國非銀行存款2.91兆人民幣 創過去10年新高

記者陳湘瑾／綜合報導

隨著中國各家銀行在2025年陸續調低存款利率，中小銀行的儲戶資金逐步向理財、基金轉移。最新數據顯示，今年4-5月，中國本外幣非銀行業金融機構存款合計增加2.91兆（人民幣，下同，美元），創過去十年同期數據的最高。

中國央行近期公布數據顯示，2025年5月本外幣非銀行業金融機構存款（非銀存款）增加1.26兆至32.24兆，2025年4月增加1.65兆至30.98兆，這兩個月非銀存款合計增加2.91兆，創過去十年同期數據的最高值。

非銀存款是指持有金融機構牌照的非銀行業金融機構，包括金融基礎設施機構、證券公司、基金公司、保險公司、財務公司及保險資產管理公司等。

一位國有大行省分行業務人士分析，2024年10月有一波非銀存款大增，主要是因為當時股市活躍度提升，不過2025年5月資本市場成交量不算高，可能原因是大小行存款掛牌利率進一步下調，引發儲蓄資金向理財、基金等資產管理產品轉化。

分析指出，該現象一方面會使金融支持實體的效率會降低，當存款流向非銀，非銀機構藉由買企業債向實體投放資金，其效率取決於企業債發行節奏，不過目前企業債等直接融資規模遠不及銀行貸款投放，且企業債發行主體多為國有控股等大型企業，中小微企業融資環境相對困難。

另一方面，如果存款「非銀化」大規模發生，存款先到非銀再回流，貨幣結構將較之前發生變化，因為非銀資金的托管需要有一定資質的金融機構作為獨立第三方，而中小行的資質和能力往往難以滿足，因此中小銀行將面臨存款流失壓力。

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