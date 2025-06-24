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在中國業務將出售？ 星巴克回應了

記者謝守真／即時報導
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面對本土廉價咖啡品牌強勢崛起，星巴克中國業務即將出售的消息不斷。圖為星巴克上海店。(路透)
面對本土廉價咖啡品牌強勢崛起，星巴克中國業務即將出售的消息不斷。圖為星巴克上海店。(路透)

星巴克中國業務將出售的消息再起，隨高瓴資本、信宸資本、凱雷投資等的加入，星巴克中國的併購競賽變得更激烈。星巴克中國24日回應稱，堅信中國市場蘊藏的巨大增長機會，將繼續專注於實現中國業務的重振增長。

界面新聞報導，星巴克中國表示，星巴克堅信中國市場蘊藏的巨大增長機會。公司正在評估把握未來成長機會的最佳方式。公司將繼續專注於實現中國業務的重振增長，保持積極正向的發展趨勢。

另，財新網引述知情人士指，星巴克中國已就業務出售向市場潛在買家召開說明會後，目前並未考慮全面出售其中國業務。而彭博提到，星巴克在聲明中稱，公司在中國擁有世界一流的團隊和強大的品牌。看到該市場巨大的長期潛力，並正在評估把握未來增長機遇的最佳方式。

此前一日，上海第一財經引述消息人士透露，高瓴資本近日參與星巴克中國區的「反向管理層路演」，表達對收購星巴克中國業務的興趣。據稱，此次路演還吸引凱雷投資、信辰資本等多家投資機構參與。據悉，目前交易結構尚未敲定。星巴克中國業務估值約50至60億美元，由高盛擔任獨家財務顧問。該交易預計將持續到2026年。

近年中國本土低價咖啡品牌（瑞幸、庫迪等）強勢崛起，對星巴克形成巨大衝擊。去年下半起，市場就不斷傳出星巴克有意出售中國業務的消息。事實上，早在今年2月就曾傳出星巴克中國尋求股權變動，當時KKR、太盟投資（PAG）、華潤與美團等亦被列為潛在買家。

21世紀經濟報導引述1位接近交易的知情人士指，如今談判可能已進入第2或第3輪，然參與機構數卻反而上升，通常來說，當談判進入後續輪次，參與方會越來越少，這顯示星巴克總部或對前輪報價不滿意，進一步擴大潛在買家範圍。

上述人士認為，高瓴在消費品牌與併購操作上具豐富實戰經驗，信宸則是中國最早進行併購投資的先驅之一；凱雷、KKR等國際投資機構雖近年在中國市場出手不多，但歷來在全球併購領域表現不俗，不容小覷。隨參與者的增加，後續可能會有新一輪的談判出現。

星巴克在中國處境日益艱難。2024財年，星巴克中國市場同店銷售額連續多季下滑，全年營收為人民幣210億元，年減1.4%，被瑞幸以人民幣344億元反超。2025財年第1財季，同店銷售額仍下降6%。第2季業績有所回暖。

截至2025財年第2季末，星巴克在中國門市總數達7,758家，覆蓋超1,000個縣級市場。

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