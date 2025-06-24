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高瓴擬收購中國星巴克 估值約50億美元

財經新聞組／綜合報導
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星巴克中國業務即將出售的消息再起。上海第一財經報導，據消息人士透露，高瓴資本近日參與了星巴克中國區的「反向管理層路演」，表達了對收購星巴克中國業務的興趣。報導稱，此次路演還吸引了凱雷投資、信辰資本等多家投資機構參與。

反向路演是投資人先給出一些投資方向，主要目的是讓上市公司或潛在上市公司向投資者展示其業務、戰略和財務狀況。這種形式有助建立投資者對公司的信任和信心。

第一財經指出，據了解，目前交易結構尚未敲定。星巴克中國業務估值約50至60億美元，由高盛擔任獨家財務顧問。該交易預計將持續到2026年。

近幾年，以瑞幸、庫迪為代表的中國本土廉價咖啡品牌強勢崛起，對星巴克形成了巨大的衝擊。去年下半年起，市場就不斷傳出星巴克有意出售中國業務的消息。

2024財年，星巴克中國市場同店銷售額連續多季下滑，全年營收為人民幣210.6億元，年減1.4%，被瑞幸以人民幣344.75億元反超。2025財年第1財季，同店銷售額仍下降6%。第2季度業績有所回暖，截至2025財年第2季末，星巴克中國門店總數達到7,758家，覆蓋超過1,000個縣級市場。

從最初「探索可能性」到如今「向潛在買家路演」，星巴克尋找中國區業務合作夥伴的步伐明顯加快。

實際上，在大消費及相關領域，高瓴資本已操盤過不少併購大案。2017年以高瓴為首的財團以港幣531億元私有化百麗國際，兩年後，高瓴拆分運動零售品牌滔搏上市。

此外，高瓴還參與普洛斯、飛利浦家電、格力電器等多家公司的併購案。其在資本市場動向，讓此次對星巴克中國業務的興趣備受市場關注。

至於另外一家凱雷投資，也在亞洲市場的消費賽道有過多次操盤併購案的經歷，包括麥當勞中國、日本KFC等餐飲資產，以擅長品牌運營和區域協同提升價值而著名。

星巴克 高盛 麥當勞

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