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京東強攻旅宿打「零佣金」牌 2天近5萬飯店申請入駐

記者謝守真／綜合報導
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京東集團繼進軍外賣市場後，近日宣布加碼前進飯店、旅遊賽道，直搗攜程、美團等盈利核心。(路透資料照片)
京東集團繼進軍外賣市場後，近日宣布加碼前進飯店、旅遊賽道，直搗攜程、美團等盈利核心。(路透資料照片)

中國營收規模最大的民營企業、電商巨頭京東集團繼進軍外賣市場後，近日高調宣布加碼前進飯店、旅遊賽道，直搗攜程、美團等平台企業盈利核心。

京東集團旗下京東旅行近日向各飯店經營者發出公開信，邀請參與「京東酒店PLUS會員計畫」享最高三年「零佣金」後，兩天內收到近5萬家飯店商家入駐申請。

京東這一舉措直擊傳統在線旅遊平台（OTA；Online Travel Agency）平台15%至20%的高額佣金痛點。京東集團創始人劉強東在內部溝通會上表示：京東的核心是供應鏈，我們要為酒店餐飲提供新通路，讓產品更好、價格更便宜、服務更好。

中國企業家雜誌引述中國知名電商觀察人士李成東稱，京東加碼酒旅更多是對其外賣版圖的補充，透過外送吸引新客進入後，酒旅業務負責將流量變現。值得注意的是，用戶在京東平台預訂飯店後，可獲贈外帶滿減券，或將在一定程度上形成外帶場景的商業閉環。

京東近期正大規模招募旅遊人才，包括產品經理、系統架構師、航空營運等核心職位，瞄準飯店及旅遊行業。甚至有業內傳言，京東以三倍薪資從飛豬、同程、攜程等中國知名旅遊平台「招兵買馬」，被業內視為京東正式向在線旅遊市場發起進攻。

業界人士推測，京東「明攻外賣、暗搶酒旅」，企圖用高頻外送引流，靠高利潤酒旅賺錢。這一策略的底層邏輯是透過零佣金吸引中小飯店入駐，快速積累用戶流量；同時依託京東供應鏈能力，在飯店用品採購、清洗、智慧設備供應等後端環節實現盈利。

北京聯合大學旅遊學院專家楊彥鋒對商業文化雜誌指出，這種錯位競爭模式避開了與攜程、美團的正面流量爭奪，轉而從供應鏈這一行業「命門」切入，有望打破現有OTA平台的壟斷格局。

值得關注的是，京東的野心不止於酒旅行業。劉強東在戰略分享會上透露，未來京東供應鏈將覆蓋美容、醫美、醫院等更多生活服務場景，構建「吃喝住行」全鏈路服務生態。

供應鏈 劉強東 電商

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