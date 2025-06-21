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春晚機器人一戰成名 宇樹C輪募資7億元人民幣

記者林宸誼／綜合報導

在今年春晚一戰成名而讓人形機器人H1聲名大噪、被譽為「杭州六小龍」之一的宇樹科技，已完成C輪融資。知情人士透露，此輪融資募資規模約7億元（人民幣，下同，約9804萬美元），融資後的宇樹科技估值達到約120億元（約16.8億美元）。分析指，此次融資或將是宇樹IPO前最後一輪融資，上市前再融資的可能性較小。

華爾街見聞旗下科技新媒體「全天候科技」報導，目前宇樹科技公司和投資人都在積極推進IPO事宜，首選在A股上市，其次是香港

今年以來，宇樹科技藉著AI浪潮紅遍全中國，已經是四足機器人和人形機器人龍頭企業。

財經雜誌旗下「晚點LatePost」報導，宇樹科技已於近期完成去年底開啟的C輪融資，由中國移動旗下基金、騰訊、錦秋基金、阿里巴巴、螞蟻集團和吉利資本共同領投，大部分老股東也跟投。

中國國家企業信用信息公示系統顯示，宇樹科技18日完成註冊資本變更，從288.9萬元，變更為3.6億元，增加125倍。

宇樹科技曾於5月29日向合作夥伴發布通知，表示因公司發展需要，杭州宇樹科技有限公司即日起，名稱變更為杭州宇樹科技股份有限公司。代表宇樹科技已經完成股份制改造，引發市場對準備上市的猜測。

包括吉利控股集團董事長李書福、TCL董事長李東生、新希望集團董事長劉永好等一批企業家日前也曾到訪宇樹科技。吉利控股集團19日發布李書福與宇樹科技創始人王興興的對話影片，王興興表示，在AI時代，持續學習、持續思考是成功的最主要「引擎」。

今年4月，在杭州訪問的香港特首李家超曾與王興興交談，在問及是否有赴港上市的計畫時，王興興說：「後續有可能，不確定。」他表示，宇樹科技一直有開拓全球市場，在香港也有經營業務，各方面合作機會多。

中國國家主席習近平今年2月在北京出席民營企業座談會，王興興在座談會上發言，就新形勢下促進民營經濟發展提出意見和建議。

宇樹科技的人形機器人H1，在今年1月登上中國央視春晚表演扭秧歌，讓這家新創公司成為業界關注焦點。

宇樹科技成立於2016年，專注於消費級、行業級高性能通用足式／人形機器人及靈巧機械臂的自主研發、生產和銷售。根據高工機器人產業研究所（GGII）「2024年中國四足機器人行業發展報告」顯示，宇樹科技占據了2023年全球四足機器人69.7%的銷量市占以及40.6%的營收市占。

王興興 人形機器人 香港

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