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「中版輝達」摩爾線程 有望成為中國GPU第1股

記者陳湘瑾／綜合報導
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被稱為「中國版輝達」的中國國產GPU獨角獸企業摩爾線程，進入IPO輔導驗收階段，距離上市更進一步。(取材自摩爾線程官網)
被稱為「中國版輝達」的中國國產GPU獨角獸企業摩爾線程，進入IPO輔導驗收階段，距離上市更進一步。(取材自摩爾線程官網)

被稱為「中版輝達」的中國國產GPU獨角獸企業摩爾線程，進入IPO輔導驗收階段，距離上市更進一步。分析指出，如果摩爾線程能夠成功上市，將是真正意義上的中國GPU第一股。

6月18日，中國證監會網上辦事服務平台顯示，摩爾線程智能科技（北京）股份有限公司IPO輔導狀態已變更為「輔導驗收」。

南財快訊報導，集微諮詢資深分析師王凌鋒表示，對比中國另一家AI晶片公司寒武紀，如果摩爾線程能夠成功上市，其將是真正意義上的GPU第一股，代表的是近年來中國包含摩爾線程在內的整個國產算力晶片產業取得階段性成果。

據21財經，中信證券與摩爾線程去年11月簽署輔導協議，按照「首次公開發行股票並上市輔導監管規定」等相關規定及雙方約定進行輔導工作。中信證券表示，經輔導，摩爾線程具備成為上市公司應有的公司治理結構、財務會計工作、內部控制制度，充分了解多層次資本市場各板塊的特點和屬性。

公開資料顯示，摩爾線程成立於2020年，註冊資本約4億元人民幣（約5595.7萬美元），經營範圍包括集成電路（積體電路）晶片設計及服務、產品銷售等。摩爾線程創辦人兼執行長張建中曾任輝達全球副總裁、中國區總經理，在GPU行業深耕近20年。

摩爾線程官網顯示，公司以全功能GPU為核心，提供加速計算的基礎設施和一站式解決方案，為各行各業的數智化轉型提供AI計算支持，構建了從晶片到顯卡到集群的智算產品線。

據了解，摩爾線程也是中國僅有的在B端（企業端）和C端（消費者端）均有布局的國產GPU企業，其晶片採用MUSA架構（摩爾線程統一系統架構），集成AI計算加速、圖形渲染、視頻編解碼、物理仿真和科學計算四大引擎。

目前，摩爾線程已完成六輪融資，累計融資金額超過45億元人民幣（約6.3億美元），投資方包括紅杉中國、深創投、中移和創、策源資本、騰訊投資、字節跳動戰略投資部等。

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