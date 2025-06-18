中國10家半導體公司 擬赴港股第二上市

據統計，去年12月至今，已有十家A股半導體公司公告擬赴港第二上市，包含五家科創板公司。中國半導體公司成為港股第二上市主力軍之一，意圖打造「A+H」上市模式。

近期中國半導體公司傑華特微電子、深圳華大北斗科技、紫光股份等三家半導體公司在港遞交第二上市申請。去年底以來，中國A股上市半導體公司紛公告赴港上市，如存儲晶片江波龍、第三代半導體天岳先進、IC設計業者兆易創新與韋爾股份等。其中多數是中國半導體領域巨頭企業，如韋爾股份總市值超過人民幣1500億元（約208.8億美元）。

一位半導體領域資深人士分析，港股之前的重點不在半導體領域，半導體企業之前傾向去上交所科創板上市。近期多家半導體企業申報港股第二上市，判斷與港股上市政策變化有關。

港交所於2023年3月宣布在《主板上市規則》中新增特專科技公司18C章節，允許尚無收入、無盈利的「專精特新」科技公司赴港上市，凸顯過往以金融、地產為主的港股尋求「硬科技之變」；此外，中國官方最新文件提出允許香港 上市的大灣區 企業在深圳證交所上市，也帶動一波「H+A」熱潮。

香港經濟日報報導，港交所總裁陳翊庭表示，不論是「先A後H」或「先H後A」都可令企業接觸更多投資者，不會分散投資者基礎，認為可增加股份流通量並提升估值，帶來良性循環。其中「先A後H」的公司成集資主力，陳翊庭稱，港交所正處理逾160宗上市申請，當中擬集資逾十億美元的企業接近20家。