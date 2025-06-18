我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI裁員潮來了？亞馬遜CEO警告未來數年人力將減少

川普頻放狠話 專家警告：別反逼得伊朗先動手

台灣半導體3強 台積、日月光、力成 搶食扇出型面板級封裝訂單

記者李孟珊、尹慧中／綜合報導

扇出型面板級封裝（FOPLP）被譽為下世代先進封裝顯學，晶圓代工龍頭台積電、半導體封測一哥日月光、記憶體封測龍頭力成等半導體三強都積極卡位，搶食輝達、超微等大廠龐大的高速運算晶片高整合先進封裝商機。

半導體三強扇出型面板級封裝領域大進擊，各有盤算，引爆新一波搶單大戰。

據傳，台積電相關技術名為CoPoS（Chip-on-Panel-on-Substrate），產能將落腳嘉義，預計2026年設立實驗線。日月光在高雄已有一條量產的300x300mm面板級封裝產線；力成耕耘最久，早在2019年實現量產，定名PiFO（Pillar integration FO）。

業界分析，高速運算晶片高度整合技術各有優勢，面板級扇出型封裝相較於晶圓，基板面積較大且可進行異質整合，可整合載有5G通訊濾波功能的電路設計，封裝後的晶片效能與功能大幅提升，更適合5G通訊、物聯網設備等各種產品，有助於各種消費性電子產品體積再縮小。

台積電CoPoS技術主要聚焦AI與高速運算（HPC）應用，外傳2028年量產。該製程是CoWoS「面板化」轉為方形設計，有利於晶片產出擴大。台積電日前在北美技術論壇端出最新A14製程，也預告將於2027年量產9.5倍光罩尺寸的CoWoS新技術，能把更多邏輯與記憶體晶片整合到一個封裝中，業界預期相關趨勢吻合CoPoS發展。

日月光已有一條量產的300x300mm面板級封裝產線，採FanOut製程。

力成將旗下扇出型面板級封裝技術定名PiFO，技術類似台積電的CoPoS。

台積電 輝達 AI

上一則

胡潤製造業投資榜單 外企在華投資30強 汽車占4成

下一則

中國10家半導體公司 擬赴港股第二上市

延伸閱讀

華為新專利「四晶片封裝」設計架構與Nvidia極相似

華為新專利「四晶片封裝」設計架構與Nvidia極相似
《晶片戰爭》作者不贊成美課進口晶片關稅：應與台韓日歐簽專項協定

《晶片戰爭》作者不贊成美課進口晶片關稅：應與台韓日歐簽專項協定
台積可望受惠 川普稅改案提高半導體投資稅額抵免比率至30%

台積可望受惠 川普稅改案提高半導體投資稅額抵免比率至30%
台積、三星搶單2奈米 下半年開戰

台積、三星搶單2奈米 下半年開戰

熱門新聞

高盛針對美國日益攀升的債務，訪問三位頂尖經濟專家，三人皆表示，擔心美國即將迎來債務危機，尤其在考量到川普「大而美」法案的效應後，更感憂心。（路透）

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

2025-06-16 19:18
專家表示，如果調整思維，投資人仍能找到物美價廉的科技股。路透

科技股太貴難下手？專家點名3檔仍便宜 籲投資人調整思維

2025-06-14 11:07
美國有一檔ETF以配息率高達15%為賣點。路透

美國也瘋高股息 這檔ETF配息率達15% 3個月吸金逾70億

2025-06-17 09:34
連鎖餐館Red Lobster執行長艾達莫雷肯擔心消費者因謹慎開銷，減少到餐館用餐。 (路透)

美國人不上館子了？5月餐館酒吧消費創兩年多最大減幅

2025-06-17 22:13
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

大而美法案有多「歹毒」？克魯曼：劫貧濟富向川普獻媚

2025-06-13 12:07
過去20年裡，全美有500多萬戶家庭在屋頂加裝太陽能板，日照產生太陽能讓電費開銷降低。（美聯社）

大而美法案 將取消500萬家庭屋頂加裝太陽能板抵稅福利

2025-06-11 08:25

超人氣

更多 >
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病