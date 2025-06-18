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胡潤製造業投資榜單 外企在華投資30強 汽車占4成

財經新聞組／綜合報導

胡潤研究院16日於2025中國·廊坊國際經濟貿易洽談會舉辦期間發布「2025胡潤製造業外企在華投資30強」榜單，其中，汽車製造業上榜企業數量占4成。除了整車製造品牌外，還有汽車供應鏈的龍頭企業。

中新社報導，該榜單列出製造業領域最具代表性的30家外資企業，這是胡潤研究院首次發布該榜單。 　　

汽車製造業與電腦、通信和其他電子設備製造業兩個類別上榜企業數量最多，合計達20家。胡潤集團董事長兼首席調研官胡潤表示，很多跨國企業在其全球化戰略中將中國定位為必贏戰場，這體現中國作為長期主義投資熱土的強大吸引力。

他說，中國作為全球唯一擁有聯合國產業分類中所列全部工業門類的國家，「Made in China」享譽世界，這背後，外資企業發揮了重要作用。一方面，外資製造業企業持續向中國引進先進技術與管理經驗，推動產業鏈升級；另一方面，中國本土企業透過對科技的消化吸收與創新突破，不斷提升自主製造能力。

「在我們的30強榜單中，上榜企業在中國的銷售額平均占其全球總銷售額的23%，深度融入中國市場。」胡潤說。

供應鏈 聯合國

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