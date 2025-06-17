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川普大動作備戰？調空中加油機往歐 尼米茲航艦轉向中東

北京賽微電子 出售瑞典代工廠股權

記者黃雅慧／綜合報導
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被稱為「MEMS界台積電」的微機電系統（MEMS）企業北京賽微電子宣布重大資產交易計畫，擬向Bure、Creades等七名瑞典投資者財團轉讓所持有的瑞典代工廠Silex 45.24%股份，交易價格約為人民幣17.83億元。

公告稱本次交易旨在應對複雜國際政經環境，優化資源配置，集中力量深耕中國半導體市場。這顯示中美科技戰大背景下，中國半導體公司出售海外廠控股也將成為不得不為的避險舉措。外媒認為，此次所有權變更意義重大，該公司十年來首次將多數控制權轉移到瑞典人手中。

公告指出，交易後賽微電子不再控股瑞典Silex，但仍保留了45.24%的參股股份及兩名董事席位，保留了參與重大事項決策的權利。

瑞典Silex成立於2000年，為全球領先的MEMS晶片製造商。2015年賽微電子完成收購Silex，Silex也取得巨大發展，行業地位從純MEMS代工廠商排名靠前提升至連續五年位居第一。

不過，公告稱，雙方合作面臨現實的國際政治情勢挑戰，瑞典戰略產品檢驗局（ISP）於2020年10月要求針對瑞典Silex與賽微電子控股子公司賽萊克斯北京之間的交易進行審查；次年10月，瑞典Silex提交的向賽萊克斯北京出口MEMS技術和產品的許可申請被否決，雙方技術合作被迫中止。

此前中國企業多以收購西方半導體公司加速壯大事業，比如中國半導體設備廠北方華創在2018年收購美國矽片清洗設備公司Akrion；韋爾股份在2019年併購美國豪威科技，成為CMOS傳感器全球第三；聞泰科技2018年收購荷蘭安世半導體等等，但中美科技戰後，這種中國企業收/併購西方半導體公司的機會變少，甚至開始出售。比如聞泰全資子公司安世半導體在2023年11月出售英國晶圓廠NWF 100%的股權，受讓方為美國的威世公司。

瑞典 台積電

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