告別草莽生長期…中國半導體掀併購潮 1年半逾73起申請

2025年以來，A股半導體板塊已披露至少23起併購公告。（路透）

據統計，2025年以來，A股半導體板塊已披露至少23起併購公告；2024年A股半導體領域併購突破50起，涉及交易金額累計超過人民幣4000億元（超過557億美元）。

有分析認為，中國半導體產業逐漸告別草莽生長期，產業各方開始意識到整合發展的必要性。且在官方政策和資本市場的共同推動下，半導體產業已掀起併購浪潮。

今年以來，中國半導體業傳出多個重磅併購訊息，比如6月初，國科微宣布收購中芯國際旗下中芯寧波94%股權後；6月中旬，中國國產算力晶片巨頭海光信息以人民幣1159.67億元換股吸收合併中科曙光；更早一點的3月底，中國國產EDA巨頭華大九天則披露重組預案，擬收購中國國內領先的EDA廠商芯和半導體100%股權。

此外，北方華創、揚傑科技、新相微以及華海誠科等四家半導體上市公司，在3月中旬都發布併購公告，涉及半導體設備、晶片設計、功率半導體、材料環節。

中國基金報報導，Omdia半導體產業研究總監何暉稱，站在全球宏觀角度觀察，世界半導體產業格局本身便是一個巨頭集中型產業。行業特點決定了併購整合是行業發展到一定階段的必然結果。

雲岫資本合夥人趙占祥此前曾在陸家嘴金融沙龍上指出，半導體行業當前因退出壓力倒逼併購市場活躍。CHIP中國區實驗室主任羅國昭認為，從國家大基金二期開始，中國國內半導體產業的發展趨勢就明顯由海外收併購轉向補強發展國內細分產業鏈。

他進一步指出，各環節領域開始尋求高質量的整合，也自然成為產業發展的必然結果。該趨勢在2024年國家大基金三期成立後變得更為明朗。

瑞達恒研究院經理王清霖指出，地緣政治壓力迫使中國國內企業加速整合關鍵技術斷點，以應對外部技術封鎖。在國際局勢加劇中國半導體供應鏈 風險的背景下，加速補強國產產業鏈，顯然也已成為保障產業安全發展的戰略選擇。

何暉稱，這種迅速集中資源的方式，有利於中國半導體企業快速增強自身實力。大規模併購背後，往往也意味著人才、技術、文化與流程整合，要求企業在戰略規劃、組織架構、風險管控等方面加速精細化管理，這對於提升企業長遠競爭力意義重大。

雖然中國半導體業併購成趨勢，但芯謀研究此前表示，在半導體併購熱的背面也有不少備受關注的併購案已終止，比如匯頂科技宣布終止收購雲英谷，英集芯宣布放棄收購輝芒微。

分析認為，因為買賣雙方各懷心事，導致估值分歧較大。