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豆包1.6帶頭降價6成 中國AI大模型市場掀「絞肉機式」價格戰

記者謝守真／綜合報導
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有分析指出，中國AI大模型市場正經歷「絞肉機式」競爭，價格戰不斷升級，行業淘汰率或達40%。（本報資料照片）
有分析指出，中國AI大模型市場正經歷「絞肉機式」競爭，價格戰不斷升級，行業淘汰率或達40%。（本報資料照片）

字節跳動旗下雲服務平台火山引擎近日發布豆包1.6大模型，宣布以「史上最低價格+頂尖推理能力」全面殺入企業級AI市場。實際上，有分析指出，中國AI大模型市場正經歷「絞肉機式」競爭，價格戰不斷升級，行業淘汰率或達40%。

價格上，豆包1.6模型的綜合成本降至每百萬tokens 2.6元（人民幣，下同，約0.36美元），較先前豆包1.5模型及DeepSeek-R1（7元／百萬tokens）大降約63%。相當於只需原來三分之一的價格，就能使用能力更強、原生多模態的新模型。

此前4月下旬，智譜AI宣布GLM-4-Plus模型價格驟降90%，每百萬tokens綜合成本從50元降至5元，較行業平均價低92%。月之暗面在今年4月7日起，亦對旗下開放平台的模型推理服務和上下文緩存服務降價，多款計費模型價格最高下降83.3%。

界面新聞指出，火山引擎本次同步推出多款AI產品，包括豆包大模型1.6、影片生成模型Seedance 1.0 pro、升級後的代理人（Agent）開發平台，以及AI雲原生服務工具。

其中，值得注意的是，Seedance 1.0 pro的價格是每千tokens 1.5分，相當於每生成一條五秒的1080P影片只需3.67元，較市場上多款影片生成的價格低逾70%左右。以此計算，企業花費1萬元可產生2700條五秒的1080P影片，這個價格也已大幅低於人工製作的成本。

AI DeepSeek

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