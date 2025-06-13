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錢燒光 中國多地舊換新補貼喊卡 恐衝擊618購物節買氣

記者謝守真／綜合報導
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中國多地被曝家電、汽車以舊換新的「國補（國家補貼）」政策提前結束。（新華社）
中國多地被曝家電、汽車以舊換新的「國補（國家補貼）」政策提前結束。（新華社）

中國電商重頭戲之一的「618大促」正在進行中，多地卻被曝家電、汽車以舊換新的「國補（國家補貼）」政策提前結束，引發熱議。有中媒指出，部分地方說法是因前期補貼資金用完，疊加618與端午促銷推高需求，導致多地進入限額或暫停狀態，恐衝擊購物節買氣。

南方都市報引述消息指，包括江蘇、重慶、廣東等地近期暫停發放家電「國補」（指「以舊換新」補貼政策），坊間傳出以舊換新政策將提前結束或調整。

自6月起，有重慶民眾發現當地消費品以舊換新頁面一則公告稱，綠色智能家電、家裝廚衛「煥新」27個小類補貼資金已用畢，6月2日和3日分別停止消費券和資格碼申領。重慶相關部門後回應，是因前期補助資金用完，並稱系統升級在階段性盤點。

在雲閃付、京東等平台亦發現，涉及部分地區「國補」的相關平台確實存在「無法使用國家補貼」或「限量發券」等消息。

財聯社則提到，中國多地有關「暫停汽車置換補貼業務受理」的公告近日相繼發布。據不完全統計，截至目前已有近十地暫停汽車置換補助申請，除瀋陽、鄭州外，還包括重慶、許昌、惠州、酒泉市肅州區等，原因同樣包括資金用畢、系統升級、新一輪補貼待開放等。

2025年中國國家針對消費品「以舊換新」，共安排超長期特別國債資金達到3000億元（人民幣，下同，約420.4億美元）。

據中國商務部數據，截至5月31日，今年消費品以舊換新五大品類合計帶動銷售額1.1兆元，發放直達消費者的補貼約1.75億份。其中，汽車以舊換新補助申請量達412萬份。

中國家用電器商業協會常務副秘書長吳咸建說，最近確實有些地區出現家電國補暫停或者調整現象，主要是國補資金在接續上面存在斷檔期有缺口，現在各地有的第二批資金已撥付到位。

中國基金報引述華西證券家電產業分析師表示，國補資金消耗超預期，多轉向限額限流甚至暫停。截至5月底，中國全國已有超過1500億元資金被消耗，進入6月，疊加「618」、端午促銷等購物節點，料6月資金消耗將攀升至500億元，推動1至6月累計消耗規模達2100億元，占3000億元國補資金池的70%。多地因資金透支開始進入國補限額模式，甚至暫停國補。

端午 商務部 國債

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