我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普金卡來了 500萬美元買在美永居權 官網正式上線

NBA總冠軍戰G3／馬瑟倫扮板凳暴徒27分 溜馬奪第2勝領先雷霆

台灣5月證交稅 28月來最大減幅

記者邱琮皓／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台股本波從低檔反彈超過5000點，然而，5月證交稅僅新台幣182億元，年減34%，為28個月來最大減幅。（本報資料照片）
台股本波從低檔反彈超過5000點，然而，5月證交稅僅新台幣182億元，年減34%，為28個月來最大減幅。（本報資料照片）

台灣財政部11日公布5月稅收新台幣3135億元（約104.7億美元），年減48.6%，主因所得稅報繳期限延長，稅收將延後入帳。其中受台股震盪影響，5月證交稅僅新台幣182億元（約6億美元），年減34%，為28個月來最大減幅，連續3個月負成長。

因所得稅申報期限延長，5月營所稅年減新台幣2511億元（約83.8億美元）、綜所稅年減新台幣241億元（約8億美元），加上證交稅表現亦顯弱勢，主要稅目皆呈負成長，總稅收實徵淨額占累計分配預算數比率（達成率）僅75.6%，不如預期，今年稅收是否會短徵仍待觀察。

5月總稅收新台幣3135億元，年減48.6%。從主要稅目來看，營所稅與綜所稅都因所得稅結算申報及繳納期間延長至6月30日影響，5月實徵淨（約104.7億美元）額分別為新台幣217億元、423億元（約7.2億美元、14.1億美元），年減92%、36.3%。

值得注意的是，5月證交稅新台幣182億元（約6億美元），年減34%，已連3黑，財政部統計處副處長劉訓蓉分析，5月因關稅政策發展前景不明，投資人觀望氣氛仍舊濃厚，股市成交量相較去年同月明顯下滑，5月上市櫃股票日均成交值新台幣3907億元（約130.4億美元）、年減26.7%，使5月證交稅年減34%，為2023年2月以來新低。

累計前5月證交稅新台幣930億元（約31億美元），仍是歷年同期第3高，僅次於2024年跟2021年，但受基期影響，年減19.5%。前5月上市櫃日均成交新台幣值為3974億元（約132.7億美元），年減17.6%。

此外，房市交易降溫，5月房地合一稅、土增稅、契稅等三大稅目也仍呈現雙位數負成長，且減幅再擴大。

財政部分析，除受中央銀行信用管制措施影響，加上美國總統川普的關稅戰衝擊，牽動全球經濟局勢，間接影響民眾購屋信心、房市交易因而降溫，房地相關稅目的年減幅度也持續擴增。

土增稅5月實徵新台幣54億元（約1.8億美元），是2023年5月以來、近25個月的新低，減幅35.1%，已是連續三個月呈現雙位數負成長。從縣市別觀察，大多數的縣市都呈現雙位數負成長，六都與新竹縣市的稅收減少超過新台幣1億元（約334萬美元），以新北、桃園及台北減少較多，主要是房地交易量下滑，大額案件也減少。

個人房地合一稅5月實徵新台幣50億元（約1.6億美元），年減20.1%，從縣市觀察，減少比較多的是台北、桃園及台中市，六都唯一增加的是新北市。

財政部 關稅 台股

上一則

美通膨溫和 5月CPI增幅低於預測 市場估年底前降息2碼

下一則

黃金超越歐元 躍升全球第2大央行儲備資產 各國創紀錄買進

延伸閱讀

通膨略低於預期 5月CPI同比增2.4%

通膨略低於預期 5月CPI同比增2.4%
107億美元 台積營收寫最強5月 台幣升值導致月減 仍年增39%

107億美元 台積營收寫最強5月 台幣升值導致月減 仍年增39%
迪士尼樂園 為南加州帶來161億元年度經濟貢獻

迪士尼樂園 為南加州帶來161億元年度經濟貢獻
關稅衝擊 中國5月對美出口額暴跌34.5% 創5年來最大跌幅

關稅衝擊 中國5月對美出口額暴跌34.5% 創5年來最大跌幅

熱門新聞

「女股神」伍德（見圖）最推薦的股票是特斯拉。（路透）

「女股神」伍德：若只能投資一間企業 非它莫屬

2025-06-09 07:20
受電動車製造商特斯拉股價下跌的拖累，史坦普500指數收跌。路透

馬斯克與川普反目 特斯拉股價重挫 拖累美股

2025-06-05 16:51
Counterpoint下修蘋果和三星今年智慧手機出貨量成長預測，預估三星出貨量將原地踏步。路透

蘋果不是最慘…關稅打擊 這家手機大廠出貨量恐零成長

2025-06-04 11:48
總統川普6日力促聯準會主席鮑爾（右）降息1個百分點。（路透）

怒批「政策一團糟」 川普促Fed降息有理？白宮首席經濟學家這麼說

2025-06-07 07:20
多明尼加以美麗的海灘聞名，近年製造業也逐漸崛起。美聯社

美企撤出中國 這個加勒比海島國成製造業新熱點

2025-06-05 13:17
川普關稅戰讓加州保稅倉庫業生意興隆。示意圖。圖為加州長灘港貨車。(路透)

川普關稅戰打趴大小企業 卻造福這個產業

2025-06-06 20:02

超人氣

更多 >
買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿

買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿
馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」
馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…
迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了

迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了
紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照