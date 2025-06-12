台灣5月證交稅 28月來最大減幅

台股本波從低檔反彈超過5000點，然而，5月證交稅僅新台幣182億元，年減34%，為28個月來最大減幅。（本報資料照片）

台灣財政部 11日公布5月稅收新台幣3135億元（約104.7億美元），年減48.6%，主因所得稅報繳期限延長，稅收將延後入帳。其中受台股 震盪影響，5月證交稅僅新台幣182億元（約6億美元），年減34%，為28個月來最大減幅，連續3個月負成長。

因所得稅申報期限延長，5月營所稅年減新台幣2511億元（約83.8億美元）、綜所稅年減新台幣241億元（約8億美元），加上證交稅表現亦顯弱勢，主要稅目皆呈負成長，總稅收實徵淨額占累計分配預算數比率（達成率）僅75.6%，不如預期，今年稅收是否會短徵仍待觀察。

5月總稅收新台幣3135億元，年減48.6%。從主要稅目來看，營所稅與綜所稅都因所得稅結算申報及繳納期間延長至6月30日影響，5月實徵淨（約104.7億美元）額分別為新台幣217億元、423億元（約7.2億美元、14.1億美元），年減92%、36.3%。

值得注意的是，5月證交稅新台幣182億元（約6億美元），年減34%，已連3黑，財政部統計處副處長劉訓蓉分析，5月因關稅 政策發展前景不明，投資人觀望氣氛仍舊濃厚，股市成交量相較去年同月明顯下滑，5月上市櫃股票日均成交值新台幣3907億元（約130.4億美元）、年減26.7%，使5月證交稅年減34%，為2023年2月以來新低。

累計前5月證交稅新台幣930億元（約31億美元），仍是歷年同期第3高，僅次於2024年跟2021年，但受基期影響，年減19.5%。前5月上市櫃日均成交新台幣值為3974億元（約132.7億美元），年減17.6%。

此外，房市交易降溫，5月房地合一稅、土增稅、契稅等三大稅目也仍呈現雙位數負成長，且減幅再擴大。

財政部分析，除受中央銀行信用管制措施影響，加上美國總統川普的關稅戰衝擊，牽動全球經濟局勢，間接影響民眾購屋信心、房市交易因而降溫，房地相關稅目的年減幅度也持續擴增。

土增稅5月實徵新台幣54億元（約1.8億美元），是2023年5月以來、近25個月的新低，減幅35.1%，已是連續三個月呈現雙位數負成長。從縣市別觀察，大多數的縣市都呈現雙位數負成長，六都與新竹縣市的稅收減少超過新台幣1億元（約334萬美元），以新北、桃園及台北減少較多，主要是房地交易量下滑，大額案件也減少。

個人房地合一稅5月實徵新台幣50億元（約1.6億美元），年減20.1%，從縣市觀察，減少比較多的是台北、桃園及台中市，六都唯一增加的是新北市。