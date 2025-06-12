中國汽車銷售利潤僅4% 創歷史低點

中國汽車市場競爭激烈，主流車企盈利壓力急增。中國乘聯會最新數據顯示，今年前四個月，中國汽車行業利潤率僅4.1%，低於下游工業企業5.6%的平均水準。專家指，由於政策加持下的新能源價格優勢明顯，主流車企盈利壓力仍將急劇增大。

中國乘聯會秘書長崔東樹近日在微信 公眾號發布數據指，在汽車置換更新補貼政策帶動下，今年前四個月汽車生產1012萬輛，年增11%；汽車行業收入人民幣3.26兆元（約4537億美元），年增7%；成本人民幣2.86兆元（約3980億美元），年增8%；利潤人民幣1326億元（約184.5億美元），年減5.1%。

然而，在汽車業利潤率，去年汽車業利潤整體表現不強，銷售利潤率僅4.3%，較歷史正常水準大幅下降。在進入今年這一情況並未改善，前四個月，汽車業銷售利潤率4.1%，仍處歷史低點。

崔東樹認為，近期隨著車市生產規模擴大，車企利潤持續下滑。結合前幾年利潤率下行趨勢，近期汽車行業利潤下滑幅度仍較大，由於政策加持下的新能源價格優勢明顯，主流車企盈利壓力仍將急劇增大。在價格戰愈演愈烈的背景下，車企不得不將壓力轉嫁至供應鏈 。