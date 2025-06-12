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面臨本土對手價格戰圍剿 星巴克 擬出售中國業務股權

記者謝守真／綜合報導
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英國金融時報報導，高盛正牽頭處理星巴克中國引入合資公司的交易。圖為星巴克位於北京的門市。(歐新社)
英國金融時報報導，高盛正牽頭處理星巴克中國引入合資公司的交易。圖為星巴克位於北京的門市。(歐新社)

美國咖啡連鎖龍頭星巴克上月中傳出，有意出售中國業務股權與外部投資者的合作。英國金融時報報導，星巴克首席執行長尼可（Brian Niccol）表示，此事引起投資者「極大興趣」，該公司正尋找有興趣將該連鎖門店從約8000間擴大到20000間的合作夥伴。報導並稱，高盛正牽頭處理星巴克中國引入合資公司的交易。

金融時報指出，在價格競爭激烈的背景下，星巴克正尋求與外部投資者合作，以恢復在中國的業績增長。尼可近日受訪時表示，「好消息是，我們收到很多（投資者表達）很有興趣（a lot of interest）」，「真的非常多」。他稱，「大家都認可星巴克品牌的價值，也看到咖啡市場仍在增長。他們非常樂意與我們合作，一起思考如何將門市數從8000家擴展到2萬家。」

同時，報導稱，星巴克透露哪些投資方有意，但表示公司會「完整走一遍流程，看是否適合引進合作夥伴」，並透露星巴克不急於達成交易，並希望在該業務中擁有「有意義的股份」，多家中國和全球私募股權公司以及策略投資者曾考慮購買股權，交易據報由高盛牽頭。

據了解，星巴克自1999年進入中國市場以來，中國已成為星巴克僅次於美國的第二大市場。中國一直是星巴克全球擴張的核心，公司高層押注中國中產階級將越來越多飲用精品咖啡。此後，星巴克2022年曾定下目標，要在2025年前於中國開設9000家門市。

然而，儘管新店不斷開出，星巴克中國市場的營收卻從2021年高峰時的37億美元降至2024年的30億美元。值得注意的是，星巴克在中國市場還面對其他本土競爭對手的圍剿，令其在當地面臨巨大壓力。其中，包括瑞幸咖啡、庫迪咖啡等價格價為低廉的咖啡連鎖品牌都在近年來迅速擴張，同時，加上經濟疲弱也讓外界對中國消費力感到憂慮。

而這一壓力，也讓向來「不打價格戰」的星巴克，首次以直接降。華爾街見聞報導指，中國星巴克近日罕見宣布，10日起對星冰樂、冰搖茶、茶拿鐵（奶茶）等「非咖啡」飲品大降價，降價金額約人民幣2至6元，若以大杯為標準計算，平均降幅達到人民幣5元約15%左右，最低人民幣23元起購。同時，星巴克在中國市場還推出多款新口味產品。

星巴克 高盛 華爾街

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