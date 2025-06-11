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107億美元 台積營收寫最強5月 台幣升值導致月減 仍年增39%

記者尹慧中／綜合報導

新台幣5月強升對科技業衝擊顯現。台積電10日公布5月合併營收自4月歷史新高回檔，降至新台幣3205.16億元（約107億美元），月減8.3%，較去年同期增加39.6%，仍為同期新高與歷史次高。

法人以台積電先前釋出本季美元財測推算，6月新台幣營收約2529億元（約84.4億美元）即可達成本季財測，惟月減幅度恐擴大至二位數百分比。

台積電前五月合併營收逾新台幣1.5兆元，為同期最佳，年增42.6%。台積電10日股價大漲新台幣40元、收新台幣1045元，成為台股10日大漲451點多頭總司令，貢獻大盤漲點逾320點，外資買超逾2.4萬張；周二ADR早盤漲逾2%。

台積電4月法說會釋出本季財測為，在1美元兌新台幣32.5元假設基礎下，預估本季美元營收介於284億美元至292億美元，平均值季增近13%。

法人分析，美元兌新台幣近期維持「29」字頭，預期台積電本季美元營收換算新台幣要超越財測高標有難度。若按照美元財測換算，本季新台幣營收區間在9230億至9490億元間（約308.1億美元至316.8億美元），若以低標來看，台積電4、5月本季財測低標達成度已超過七成、達約73%。

在上述基礎上，法人估，台積電6月合併營收僅需約新台幣2529億元（約84.4億美元）即可達財測低標，若按低標估算，6月業績預期持續較5月衰退二位數百分比；若以平均數換算，估計約在新台幣2660億元（約88.8億美元），估月減約17%。

法人指出，新台幣匯率強升，是台積電本季難以避免的外在變因。談到匯率影響議題，台積電董事長魏哲家日前於股東會直言，匯率會影響台積電營益率，新台幣每升值1%，侵蝕營益率0.4個百分點，「是很大的數目」。

魏哲家當時指出，最近新台幣升值8%，台積電營益率因此降低3個多百分點，「乘以新台幣3兆（台積電年營收）就知道在講甚麼。」他強調，台積電只能持續努力做，維持技術第一，並銷售應該有的價值。

不過，魏哲家仍看好台積電今年營收、盈餘都會再創新高，並強調「我們生意很好」，未來五到十年台積電會「非常好」，重申維持先前法說會釋出的成長展望，預期今年美元營收將年增24%至26%，持續超越晶圓製造2.0產業整體成長表現。

談到關稅議題，魏哲家先前強調，關稅是政府與政府之間的關係。 他重申，台積電不怕各種稅或補助議題，該公司只要求公平，因為只要公平，台積電就可以繼續當世界第一。 台積電很客氣地向美國商務部表達，關稅會增加生產成本，對大家都不好。商務部對此回應「可以討論」，並已將台積電意見納入政策研擬考量。

魏哲家透露，雖然關稅政策存在不確定性和風險等潛在影響，截至目前並未看到客戶行為有任何改變。

台積電 魏哲家 關稅

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