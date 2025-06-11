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美團布局巴西外送市場 但「不會特別著急」

記者潘維庭／綜合報導
美團CEO王興指出，巴西目前外送規模是全球第5，是很有潛力的市場。圖為服貿會國家會議中心美團展台，觀眾參觀一款自動配送車。 （新華社資料照片）
美團CEO王興指出，巴西目前外送規模是全球第5，是很有潛力的市場。圖為服貿會國家會議中心美團展台，觀眾參觀一款自動配送車。 （新華社資料照片）

中國外送巨頭「美團」近日在北京召開股東大會。美團CEO王興在股東會提問環節，回應為何美團大力開拓巴西市場。他提到巴西目前外送規模是第5名，是很有潛力的市場。

新浪科技昨日報導，王興表示巴西是一個好市場，中巴兩國保持長期戰略合作夥伴關係，領導人頻繁互訪，中企在巴西發展充滿很好的環境。王興提到，巴西是大的經濟體，是金磚最初的四國之一。按照地域算，巴西是全球第5大；按人口算，巴西是全球第7大，按照經濟體量GDP，在第9上下，且按目前外賣規模是第5名，所以是很有潛力的市場。

但王興也強調，「我們不會特別著急」，他指畢竟中國與巴西離特別遠，語言、文化都非常不一樣，另外巴西作為一個大國，本身也有非常強的網路公司。但巴西總體開放，不管是歐美、日本還有中國品牌，在那裡都已有很多的布局。

「如果大家關注的話，會看到中國幾乎所有大的互聯網公司在巴西都已經有滿多的投入」，王興舉例，不管是電商平台Shein、Temu，還有短影片平台「快手」，乃至叫車平台滴滴；另外中國的手機、家電、汽車品牌在巴西都有很多投入。

由於近期外送平台競爭激烈，新入局的京東外賣，還與美團外賣掀起「搶人（外送員）大戰」。據快科技，股東會上王興強調美團「堅決反對內捲」。他指當前市場出現內捲現象，如部分平台宣稱單量激增，但其中很大比率是低價補貼驅動的超低客單價訂單（如奶茶、咖啡）。他指這種補貼雖能短期內刺激非剛性需求，但核心問題在「低於成本」。對行業長期來看並不有利。

王興稱，內捲帶來很多問題，例如消費者體驗可能會下降。當單量不穩定，極速擴張時會帶來系統當機，不管是平台，還是餐飲商戶或其它供給側的當機；且配送準時率下滑、退款率上升，都對消費者體驗不利。對商家的平穩經營來講也非常不利，這都是大額促銷帶來負面內捲的作用。

巴西 日本 電商

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