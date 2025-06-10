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台積電首季全球市占67.6% 再創新高

記者簡永祥／綜合報導
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集邦科技9日發布首季晶圓代工市占調查，美國新關稅政策引發的提前備貨及中國舊換新補貼影響，急單湧進，抵銷淡季效應，首季營收季減5.4%，但優於預期。其中台積電AI及HPC訂單需求穩定，首季全球市占再向上推升到67.6%新高，穩坐全球第一。三星排名第二，但市占微減至7.7%；中芯國際受惠客戶因應美國關稅提前備貨，營收季增1.8%，達22.5億美元，排名第三。

另一方面，受到法人重新燃起對AI族群及台積電美國ADR上漲激勵，台積電股價9日開盤即飛越千元台幣，以1005元台幣、上漲10元台幣開出，股價最高一度在1010元台幣間遊走，最後收在1005元台幣（約33.3美元），是繼今年3月初後，睽違3個月重返千元台幣，市值重登26兆元台幣。

集邦調查，第一季主要晶圓代工廠營收合計僅季減約5.4%，為364億美元，優於預期。展望第二季營收表現，隨著關稅引發的提前備貨告一段落，整體動能逐步放緩，唯中國舊換新的補貼政策拉貨潮有望延續，加上下半年智慧手機新品上市前備貨陸續啟動，以及AIHPC需求穩定，將成為帶動第二季產能利用率和出貨的關鍵，預期前10大晶圓代工廠營收將呈現季增。

集邦指出，第一季各晶圓代工業廠仍由台積電以67.6%市占率穩居第一，雖其晶圓出貨雖因智慧手機備貨淡季而下滑，但因AI及HPC需求和電視的關稅避險急單仍強勁，抵銷手機端需求下滑，營收255億美元，季減5%。

第二名的三星代工部門因美國先進製程禁令限制中國客戶投產，以及其客戶組成關係，獲得中國消費補貼的紅利有限，第一季營收季減11.3%，為28.9億美元，市占微減至7.7%。

中芯國際營收季增1.8%，達22.5億美元，排名第三，主要是受惠於客戶因應美國關稅提前備貨，和中國消費補貼提前拉貨因素。

聯電排名維持第四，上游客戶提前備貨抵銷淡季因素，助其晶圓出貨與產能利用率大致持平前1季。格芯（GlobalFoundries）市占也微幅縮減，排名第五。

關稅 台積電 AI

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