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中芯寧波持股 賣給國科微 轉型建自有晶圓廠

記者林宸誼／綜合報導
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中芯國際公告出清旗下中芯寧波14.8%的股權，給IC設計公司國科微。（取材自中芯寧波官網）
中芯國際公告出清旗下中芯寧波14.8%的股權，給IC設計公司國科微。（取材自中芯寧波官網）

中國晶圓代工一哥中芯國際，出清旗下中芯寧波14.8%的股權，給IC設計公司國科微，除了中芯國際，國科微還將向其他股東收購股權，總計將持有中芯寧波廠94.3%股權。業內人士表示，國科微收購中芯寧波廠，是要轉型建立自有晶圓廠，透過設計與製造端協同優化，突破產能供應及性能瓶頸，向高階應用產品發展。

國科微主要產品包括固態硬碟晶片、安防晶片、北斗衛星導航定位晶片等，主要應用於固態硬碟、機上盒、車載定位等領域。

據了解，中芯寧波廠虧損嚴重是中芯國際出售的主因，中芯寧波廠去年就虧損人民幣8.1億元（約1.1億美元），今年第1季再虧損人民幣1.5億元。

科創板日報報導，國科微的公告顯示，除了與中芯國際的交易外，國科微還將向包括大基金一期在內的其他十名中芯寧波股東收購股份。

交易方式上，國科微計畫透過發行股份及支付現金的方式，向11名交易對方，購買其持有的中芯寧波股權，並擬向不超過35名符合條件的特定物件發行股票募集配套資金。交易完成後，國科微預計將持有中芯寧波94.3%的股權。

截至該份預案簽署日，由於中芯寧波的審計和評估工作尚未完成，標的資產的評估值及交易價格尚未確定。公告顯示，截至今年3月底，中芯寧波的資產淨額約為人民幣15.6億元。

國科微先前主要以無晶圓廠（Fabless）模式，專注超高清智慧顯示、智慧視覺、人工智慧、汽車電子、物聯網、固態存儲等領域的大規模晶片設計及整體解決方案開發。

國科微過去長期在中低端產品市場發展，近年隨著行業競爭加劇，終端應用向車載、AI、Wi-Fi 7等技術方向升級，就像境內龍頭梯隊的多數晶片公司一樣，國科微也面臨向高端市場轉型的困境。

業內人士指出，以高端類比類產品為例，設計環節尤其需要生產工藝的提前參與，跟持續磨合，但產品導入初期部分產品的市場應用規模往往並不大，對外部晶圓廠而言，缺乏利潤空間及工藝反覆運算動力；同時，晶片設計廠商與代工廠共同研發工藝，也會帶來智慧財產權歸屬的爭議。

國科微收購中芯寧波廠，是要轉型建立自有晶圓廠，透過設計與製造端的協同優化，突破產...
國科微收購中芯寧波廠，是要轉型建立自有晶圓廠，透過設計與製造端的協同優化，突破產能供應及性能瓶頸，向高階應用產品發展。(取材自國科微官網)

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