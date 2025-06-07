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華為AI晶片 中國科技業不捧場 過熱、美制裁等問題難解

記者林宸誼／綜合報導
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儘管輝達執行長黃仁勳已多次示警，指出華為AI實力日增。不過華為仍難以說服大型中國科技公司，例如騰訊、阿里巴巴及字節跳動都沒有大規模採購華為AI晶片昇騰，原因出在華為晶片過熱以及會遇上美國制裁問題。因此華為的AI晶片目前主要仍然銷售給中國國有企業及地方政府。

美國科技新聞網站「The Information」報導，中國科技公司長期使用輝達軟體平台Cuda開發技術，轉向華為將帶來高昂的轉換成本，需要重新設計資料中心基礎架構、軟體和工程工作流程。更重要是，華為的AI晶片存在過熱並停止運作的問題，由於AI技術開發分秒必爭，華為產品套件欠缺吸引力。

消息還指出，這些中國科技企業高層，多次在會議中明確告訴華為，若要他們大規模轉向華為晶片，應該是華為去配合他們的平台。

另外，美國商務部曾於5月中警告，任何未經授權而使用華為AI晶片的公司都可能違反美國出口法規、面臨重大刑事與行政處罰。鑑於騰訊及字節跳動在中國境外擁有大量業務，憂慮採用華為晶片將會招致美國政府的審查。因應美國的晶片禁令，這些中資公司過去數年已持續囤積輝達的晶片。

此外，根據業界的觀察，儘管輝達在對中國出口受到管制，但AI加速卡例如A800、H20還是具有較高運算效率及完善的軟體生態支持，使得輝達在中國市場仍處於主導地位。

華為 AI 輝達

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