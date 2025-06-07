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美、港紛推法案 中國市場吹「穩定幣」風潮

記者黃雅慧／綜合報導
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香港穩定幣條例8月1日上路。圖為張貼比特幣廣告的電車駛過香港中環街頭。（中新社）
香港穩定幣條例8月1日上路。圖為張貼比特幣廣告的電車駛過香港中環街頭。（中新社）

香港、美國近期皆推出穩定幣相關法案，市場關注對「穩定幣」行業各環節及參與方的影響和機遇，繼機器人、DeepSeek與AI之後，「穩定幣」正成為中國投資市場關鍵字。

據統計，5月底短短兩天便有十餘家中國券商舉辦13場以穩定幣主題會議。不過，目前討論仍處於科普階段。

香港政府6日宣布，指定2025年8月1日為「穩定幣條例」開始實施的日期。讓外界再度關注穩定幣帶來的商機。

近期翻開中國券商研究報告，多數主題都與「穩定幣」有關。據華西證券海外研究團隊表示，「穩定幣」是一種通過與法定貨幣（如美元、人民幣）、商品或其他資產建立錨定關係，進而維持自身幣值相對穩定的加密貨幣。其誕生的初衷是為了有效解決比特幣等虛擬貨幣價格大幅波動的問題；另一關鍵詞「RWA」則是「資產錨」，通過區塊鏈技術將現實中的實體資產轉化為鏈上可交易的數字通證，兩者共同構成現實與鏈上世界連接的價值閉環。

近期多項訊息促進穩定幣的討論熱度：一是香港特別行政區立法會通過「草案」，香港成為全球首個針對法幣「穩定幣」建立全面監管框架的司法管轄區；二是全球第二大「穩定幣」USDC的發行商Circle Internet Group計畫在紐交所上市，籌資近9億美元；三是美國「GENIUS法案」（「引導和建立美國穩定幣國家創新法案」）在參議院取得重要進展。一旦該法案通過，可能會推動機構對「穩定幣」投資增長。

每日經濟新聞報導，香港勝利證券生態合夥人陳辰表示，「穩定幣」應用目前有交易場景、支付場景等兩核心場景：在交易場景上，「穩定幣」通過綁定大的交易所和鏈上合約渠道，成為避險資產和交易媒介，未來的增長點在於RWA上鏈形成類似「鏈上那斯達克」的新機會；在支付場景方面，在B端、C端跨境支付需求中，「穩定幣」成本優勢明顯，需求量巨大，嚴重衝擊了傳統銀行系統的壟斷地位。

他指出，當前「穩定幣」市場規模近2500億美元，隨著全球各地法案相繼通過，合規「穩定幣」逐漸體現更高戰略價值。

香港 虛擬貨幣 那斯達克

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