美、港紛推法案 中國市場吹「穩定幣」風潮

香港穩定幣條例8月1日上路。圖為張貼比特幣廣告的電車駛過香港中環街頭。（中新社）

香港 、美國近期皆推出穩定幣相關法案，市場關注對「穩定幣」行業各環節及參與方的影響和機遇，繼機器人、DeepSeek與AI之後，「穩定幣」正成為中國投資市場關鍵字。

據統計，5月底短短兩天便有十餘家中國券商舉辦13場以穩定幣主題會議。不過，目前討論仍處於科普階段。

香港政府6日宣布，指定2025年8月1日為「穩定幣條例」開始實施的日期。讓外界再度關注穩定幣帶來的商機。

近期翻開中國券商研究報告，多數主題都與「穩定幣」有關。據華西證券海外研究團隊表示，「穩定幣」是一種通過與法定貨幣（如美元、人民幣）、商品或其他資產建立錨定關係，進而維持自身幣值相對穩定的加密貨幣。其誕生的初衷是為了有效解決比特幣等虛擬貨幣 價格大幅波動的問題；另一關鍵詞「RWA」則是「資產錨」，通過區塊鏈技術將現實中的實體資產轉化為鏈上可交易的數字通證，兩者共同構成現實與鏈上世界連接的價值閉環。

近期多項訊息促進穩定幣的討論熱度：一是香港特別行政區立法會通過「草案」，香港成為全球首個針對法幣「穩定幣」建立全面監管框架的司法管轄區；二是全球第二大「穩定幣」USDC的發行商Circle Internet Group計畫在紐交所上市，籌資近9億美元；三是美國「GENIUS法案」（「引導和建立美國穩定幣國家創新法案」）在參議院取得重要進展。一旦該法案通過，可能會推動機構對「穩定幣」投資增長。

每日經濟新聞報導，香港勝利證券生態合夥人陳辰表示，「穩定幣」應用目前有交易場景、支付場景等兩核心場景：在交易場景上，「穩定幣」通過綁定大的交易所和鏈上合約渠道，成為避險資產和交易媒介，未來的增長點在於RWA上鏈形成類似「鏈上那斯達克 」的新機會；在支付場景方面，在B端、C端跨境支付需求中，「穩定幣」成本優勢明顯，需求量巨大，嚴重衝擊了傳統銀行系統的壟斷地位。

他指出，當前「穩定幣」市場規模近2500億美元，隨著全球各地法案相繼通過，合規「穩定幣」逐漸體現更高戰略價值。