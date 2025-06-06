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美國匯率報告談台灣 暗示關切「極高」、「超大」的順差

編譯簡國帆／綜合外電
美國財政部5日發布《美國主要貿易夥伴總體經濟與外匯政策》報告，描述台灣發展的內容與上次報告大同小異，但強調台灣經常帳順差「極高」與貨物貿易順差「超大」（outsized）。（美聯社）
美國財政部5日發布《美國主要貿易夥伴總體經濟與外匯政策》報告，描述台灣發展的內容與上次報告大同小異，但強調台灣經常帳順差「極高」與貨物貿易順差「超大」（outsized）。（美聯社）

美國財政部5日發布《美國主要貿易夥伴總體經濟與外匯政策》報告，台灣續列觀察名單內，描述台灣政策發展的內容與去年11月的上次報告大同小異，給台灣當局的建議也完全相同，但強調台灣經常帳順差「極高」與貨物貿易順差「超大」（outsized），並且提到新台幣匯率5月跳升。

彭博資訊經濟學家認為，即便新台幣匯率在亞洲表現名列前茅，卻仍名列觀察名單上，將增添台灣外匯當局任務的複雜度。

美國今年匯率報告的觀察名單包括台灣、中國、日本、南韓、新加坡、越南、德國、愛爾蘭及瑞士，除了瑞士之外，其他經濟體都在去年11月報告的觀察名單上。被列入觀察名單的經濟體，若未符合三項量化準則中的兩項標準，仍會連續留在報告上兩次，以確保長久改善其表現。

在美國評估匯率操縱國的經常帳順差、淨買匯金額及對美貿易順差等三項量化標準中，台灣的經常帳順差和對美貿易順差指標超過評估門檻，因此名列觀察名單。台灣去年經常帳順差占國內生產毛額（GDP）為14.2%，高於美國財政部的至少3%門檻，同期對美國的貨物與服務貿易順差也達740億美元，高於美國評估的至少150億美元，但淨買匯金額占GDP比率為負2.1%，未達門檻。

台灣續留觀察名單

美國匯率報告在解析台灣發展的段落表示，台灣去年實質國內生產毛額（GDP）成長2.9%，低於前年的4.7%，截至2025年第1季的過去4季實質GDP年比成長率則提高到5.4%，主要驅動力包括投資持續增長，以及公共與民間消費雖然減少、但持續貢獻成長。去年在進口的強勁成長下，淨出口對成長造成壓力，不過今年因全球科技相關產品需求暢旺、以及需求提前拉貨效應，帶動淨出口加速成長。

央行去年3月來維持政策利率於2%，因通膨預期保持溫和，當局也未過度聚焦於今年的提高薪資與執行碳費等政策。台灣去年12月的主要通膨年升率放緩到2.1%，低於前年12月的2.7%，央行偏好的核心通膨率也在去年12月降至1.7%，同樣低於前年12月的2.4%。

報告指出，台灣極高的經常帳順差去年增加80億美元，增至1,140億美元，占GDP比率為14.3%，主因是美國的貨物貿易順差增加50億美元至1,010億美元（占GDP的12.7%）、以及主要所得順差提高40億美元至115億美元（占GDP的3.8%）。台灣去年服務貿易逆差略為擴增至124億美元，高於2023年的100億美元（占GDP的1.6%），並且回到新冠疫情前的水準。

台灣超大的貿易順差，反映持續仰賴貨物出口，特別是半導體和電子產品。台灣去年對美國的貨物與服務貿易順差達到創紀錄的740億美元，服務貿易逆差為小到可忽略的2.2億美元，扭轉2023年的2億美元順差態勢。

凸顯台灣順差並提及匯率波動

報告顯示，新台幣匯率去年走弱，對美元貶值6.6%，對美元的實質有效匯率貶值0.7%，新台幣匯率在今年5月初劇烈波動，5月2-5日對美元升值約7%，為1980年代以來最大的兩個交易日累計升幅，部分原因似乎是當地假期流動性清淡放大波動幅度、以及台灣出口商賣匯和外國法人的投資組合流入增加。

台灣央行的明定政策是要維持匯率「受管理地浮動」，原則上由市場力量決定，但會彈性「維持有序的匯市」。央行公開揭露截至去年12月的過去四季淨出售外匯164億美元（占GDP的2.1%），去年上半年賣匯91億美元，下半年賣匯71億美元，目標似乎是阻貶新台幣。

台灣央行截至去年12月的外匯存底增加到5,770億美元，比前年12月的5,710億美元略增，雖然全球利率在去年多數時間都下滑，但外匯存底持續支持投資報酬率，帶動去年的外匯存底增加。

美國匯率報告指出，台灣每半年公布干預匯市數據，有三個月的時間遲至，當局應該密切關注非銀行金融業風險，包括外匯風險，並且應該限制外匯干預行為，允許匯率波動符合經濟基本面。

市場解讀

彭博經濟學家認為，台灣當局可能已警戒避免5月初新台幣匯率「閃升」事件重演，隨著透過美元的匯率避險成本居高不下，外匯雌與者可能必須發展出不同的代理貨幣避險策略。

長期而言，兩岸不確定性仍是台幣的首要風險，即便台灣能透過戰略結盟與分散生產基地，降低出口產業的風險，台灣對產業競爭對手的科技優勢可能縮小，將成為未來資金流入台積電等權值股的不利因素。

匯率 央行 財政部

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