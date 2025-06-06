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小紅書估值飆升至260億美元 有望今年啟動IPO

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國社群平台小紅書的估值已飆升至260億美元。(路透)
中國社群平台小紅書的估值已飆升至260億美元。(路透)

中國版Instagram稱號的小紅書近期估值飆升至260億美元，超過其在2021年新冠疫情期間的200億美元高峰，這將為其股票IPO注入動力。行業人士預計，小紅書的IPO最早可能於今年內啟動。

彭博報導，小紅書估值是透過金沙江創投（GSR）旗下股份交易文件曝光，GSR持有小紅書8.4%股份，小紅書占GSR基金資產91%，該投資組合淨資產價值較上次報告的200億美元大幅成長，主因小紅書2023年就轉虧為盈，並傳出2024年獲利大增一倍超過10億美元。

今年1月，當TikTok在美國面對「不賣就禁」的禁令，小紅書突然成為不少美國TikTok用戶的避難地，自嘲是「洋抖難民」（TikTok Refugee）的美國用戶大量湧入小紅書，與該平台上的中國網友互動交流。而隨著中國政府今年以來承諾支持民營企業並放鬆對科技行業的監管限制，小紅書吸引了投資者的關注。

證券時報報導，金沙江創投是小紅書成立初期時的投資人。2014年，金沙江創投在一場創業大賽中發現小紅書，次年對其進行投資。在小紅書此後的幾輪融資中，金沙江創投多次加碼。

值得注意的是，小紅書是少有的同時被阿里和騰訊投資的企業，騰訊在2016年就投資小紅書，並在2018年的D輪融資繼續加碼，阿里也在同年跟進投資。去年7月，小紅書完成最新一輪E+輪融資，當時估值達到170億美元。投資機構有俄羅斯投資機構DST Global、高瓴資本、博裕資本和中信資本、紅杉資本等。

資料顯示，如今小紅書日均產生筆記的數量超過百萬，這些筆記大多基於真實用戶的分享經驗，使得小紅書社區流量的商業價值在近年逐漸顯現。

很多品牌商已經發現小紅書是一個做生意的好地方，小紅書官方也在嘗試在平台內實現從種草（分享使用心得）到交易的商業閉環，包括很多美妝品牌如毛戈平、Ukiss、橘朵，3C品牌vivo、OPPO、小米、紐曼等已經把旗艦店開到了小紅書。但還有大量的品牌、商家沒有入駐小紅書，不過也把小紅書作為重要的流量渠道。

小紅書 TikTok 疫情

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