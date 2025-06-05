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宏碁應對關稅戰 美國生意未放緩

記者吳凱中／綜合報導
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川普政府發動關稅戰、新台幣短線強升衝擊電子業，尤其銷美產品備受考驗，宏碁逆勢突圍。(本報資料照片)
川普政府發動關稅戰、新台幣短線強升衝擊電子業，尤其銷美產品備受考驗，宏碁逆勢突圍。(本報資料照片)

川普政府發動關稅戰、新台幣短線強升衝擊電子業，尤其銷美產品備受考驗，宏碁逆勢突圍。宏碁董事長陳俊聖4日表示，宏碁美國生意沒有看到放緩的跡象，進行的還是相當不錯。

陳俊聖昨日以宏碁資訊董事長身分出席宏碁資訊股東會後受訪，釋出以上訊息。針對下半年PC市況，陳俊聖分析，台積電董事長魏哲家已於3日的股東會提到生意非常好，但仍要觀察全球經濟景氣發展。

陳俊聖坦言，今年全球景氣確實有放緩現象，從國際貨幣基金組織（IMF）今年元月發布全球景氣預測GDP成長3.3%，但4月下調至2.8%可見一斑，但在這個放緩的過程中，如何從中找到亮點發力，這是宏碁集團要專注之處。

陳俊聖強調，宏碁雖然不做未來預測，但是「哪裡有亮點，宏碁就加重發展。」以各別市場來看，陳俊聖指出，宏碁今年前四個月營收都成長。他舉例，宏碁在南亞、東南亞市場發展相當不錯，美國生意也沒有看到放緩的現象，進行的還是相當不錯，歐洲市場方面，宏碁在南歐、中歐、東歐地區表現也不錯，英國市場也還可以。

法人指出，目前PC品牌廠大致對上半年出貨均維持正面看法，惟7月初美國關稅暫緩期結束後，若美國與中國大陸、東南亞等PC主要生產國談判結果不如預期，較高的稅率將引發品廠商漲價，進而打擊消費者下半年購機意願，值得關注。

此外，陳俊聖表示，宏碁在機器人領域定義比較寬，看好機器人未來運用面會愈來愈廣泛，對相關商機樂觀看待。

針對機器人布局，陳俊聖回應，我們並沒有說是人形機器人，你要圓形、方形、是軟體還是硬體的，宏碁都可以拿來運用，從這方面來看，宏碁做得非常努力。

宏碁 東南亞 關稅

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