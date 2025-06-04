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中國年輕人理財 轉向擁抱「新三金」

記者林茂仁／綜合報導

中國銀行存款利率不斷溜滑梯，四大國有銀行一年期定存利率已跌破1%，只剩0.95%，年輕人開始轉向更具靈活性與收益潛力的理財方式，將資金轉到貨幣基金、債券基金和黃金基金等「新三金」。

大眾日報報導，螞蟻集團公布最新數據顯示，截至2025年4月底，已有937萬20至30多歲的年輕人同時配置貨幣基金、債券基金和黃金基金，這套被稱為「新三金」的組合，正在取代傳統把錢存在銀行戶頭的方式，成為年輕人的理財標配。

以餘額寶為代表的貨幣基金，因收益穩定（如10萬元日收益約3元）且高於活期存款利率的0.05%，成為年輕人存放短期備用金的首選。其T+0的靈活申購贖回特性，滿足日常資金流動需求。

債券基金主要投向國債、金融債等低風險資產，雖短期會有一些波動，但長期趨勢看漲，因中國利率趨勢走跌，會帶動債券價格上漲。螞蟻集團數據顯示，2024年有部分投資人透過債券基金的年化報酬率達到5%，遠超過定存利率。

至於黃金基金也是年輕人的最愛，近期全球金價波動較大，黃金基金被年輕人視為對抗通膨的長線配置，部分投資人選擇在回檔時加碼，並透過ETF等工具靈活操作，黃金資產占比可達個人投資組合的三成。

市場普遍認為，在股債蹺蹺板效應之下，普通人做好股債配置，能有效分散波動風險。資料顯示，截至4月底，有超過1,600萬債券基金投資人，同時配置股票基金和債券基金。

業內人士指出，債券基金和黃金基金短期內或許波動較大，但長期趨勢看漲，適合作為資產配置底倉，因此成為投資者穩健理財的熱門選擇。

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