魏哲家：人形機器人有成果「多買台積股票」 否認技術外流質疑

台積電3日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家逐一回答股東提問說，期間提到人形機器人、AI已有成果現在開始反映在財報上，他並幽默說，謝謝股東支持，多買台積股票就不會錯。(記者尹慧中攝影)

台積電 3日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家 逐一回答股東提問說，期間提到人形機器人、AI 已有成果現在開始反映在財報上，他並幽默說，謝謝股東支持，多買台積股票就不會錯。

股東關注人形機器人晶片訂單情況是否要等到2026年才有成效，魏哲家回答說，兩個字很好，現在已經開始不必等2026-2027年才開始，現在就會反映在財報上。

至於股東關注是否和AI公司合作改善製程，魏哲家回答說，台積製造世界第一是不遺餘力增進功力也運用AI增強能力所有能用工具都用，變世界第一不是甚麼都不知道不小心，最主要是持續努力而且兢兢業業往前，謝謝股東關心就是生意很好。

魏哲家也回答說，所有AI分為軟體硬體發展軟體deepseek ChatGPT都是LLM需要硬體也就是台積電晶片支援，我在法說會上說過全世界的AI公司都是要和台積合作，客戶對我們信心足夠，沒有其他考量都會用台積電。我們責任就是要給客人足夠晶片今天正在努力中、這也表示產能表示還不夠，但不要講出去，現在就看到成果。謝謝股東支持，多買股票就不會錯。

面對股東對美國設廠可能導致技術外流的疑慮，魏哲家明確以「不會」兩字回應，展現對公司技術保護機制的高度自信。

他進一步說明，台積電的製程技術並非紙上藍圖，而是超過一萬名研發與生產工程師多年來反覆驗證的成果。每一項新技術在量產前，必須先於「母廠（Mother Fab）」進行長期驗證與優化，歷經半年至一年的反覆打磨，才能進入真正的大量製造階段。

針對外界「技術會不會被偷」的說法，魏哲家以實際數據反問：「我們導入一個技術到國外，需要派出四、五百人到新竹訓練，再派兩、三百人去現場支援。如果有人要偷，難道也能帶幾百人來說『我是來偷的』嗎？」此番回應引起現場笑聲與掌聲，顯示股東對公司防範機制的高度認同。

他強調，正是因為這樣深厚而密集的實作能力與文化，台積電能在全球布局中同時保有技術領先與機密安全。魏哲家重申，公司有信心在全球設廠的同時，依然能確保核心技術不會外洩。

魏哲家並回應股東提問中東有無設廠規畫，魏哲家直接回答四個字「就是不會」，並幽默說，「這謠言滿天飛」，恐怕下次要回非洲議題了。