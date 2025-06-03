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第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

美喊關稅增至50% 中鋼廠承壓 分析：中期仍取決供需

記者黃雅慧／綜合報導
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美國加徵關稅或導致海外鋼價上漲，中國鋼材市場承壓。圖為中國工人在武漢鋼鐵廠內工作。(路透資料照片)
美國加徵關稅或導致海外鋼價上漲，中國鋼材市場承壓。圖為中國工人在武漢鋼鐵廠內工作。(路透資料照片)

川普總統表示，將把進口鋼鐵的關稅從25%提高至50%。外界關注對中國鋼市影響，截至目前中國直接出口到美國的部分鋼鐵產品的關稅已達到70%。中國專家分析，短期內，美國加徵關稅或導致海外鋼價上漲，中國鋼材市場承壓；中期來看，鋼價走勢仍取決於供需關係。

期貨日報報導，東海期貨黑色金屬首席研究員劉慧峰分析，目前中國鋼材市場處於淡季，且市場對未來的需求預期不太樂觀，同時6月家電排產數據明顯走弱，上述加徵鋼鐵關稅的消息可能會進一步加劇市場本就不太樂觀的情緒。

此外，前述消息引發了市場對貿易戰進一步升級的擔憂，歐盟表示將對美國關稅政策採取進一步反制措施，導致市場避險情緒上升。

從出口角度觀察，劉慧峰指出，中國去年對美國鋼材的出口量僅為89.17萬噸，占中國鋼材出口總量0.81%。因此，美國加徵關稅對直接出口到美國鋼材產品的影響可以忽略不計。不過，若是考慮轉口影響，中國鋼材出口的壓力將進一步增加。

美國鋼鐵工業協會數據顯示，2024年美國進口鋼材前五位的國家分別為加拿大、巴西、墨西哥、南韓和越南，進口量分別為655.7萬噸、449.8萬噸、351.7萬噸、280.9萬噸和136.3萬噸。去年中國出口到這五國的鋼材量分別為67.54萬噸、376.21萬噸、117.1萬噸、819.34萬噸和1276.64萬噸。

合計來看，上述加徵關稅影響中國鋼材出口的數量大概1100萬噸。但考慮中國鋼材出口的價格優勢，實際影響可能小於這個規模。

關稅 越南 墨西哥

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