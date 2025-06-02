我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普基本盤拉警報？沒讀大學白人選民每屆大選少2%

「央行界教父」費雪辭世 柏南克、德拉基都是他的學生

中國京東方、南韓三星 在美國互控侵權

記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國面板龍頭京東方（BOE）近日在美國對南韓科技公司三星顯示提起專利侵權訴訟，指控其在Galaxy Z Fold系列折疊手機產品中使用的OLED螢幕下相機技術，侵犯京東方的四項專利。同時，三星顯示也再次對京東方及所屬多家企業發起專利侵權指控。

觀察者網報導，京東方表示，三星電子書本式可折疊手機Galaxy Z Fold系列的螢幕下相機（UPC）所使用的有機發光OLED技術，侵犯其四項專利。

據悉，UPC技術是種在面板底部放置相機模組的技術，僅在需要時才啟用相機，從而在不使用攝影機時可以100%地利用整個螢幕。現有的打孔智慧型手機無法將這部分作為螢幕，透過切割一部分面板露出相機鏡頭來實現前置鏡頭。

事實上，這並非雙方之間首次的訴訟之爭。早在2022年12月，三星顯示向美國國際貿易委員會（ITC）控告京東方，指控其侵犯四項與移動設備用有源矩陣有機發光OLED顯示面板及模組相關的專利。

有業內人士認為，身為面板產業的代表企業，三星與京東方專利互告背後，是兩大巨頭在面板市場的激烈競爭。據美國市場研究機構DSCC數據，2024年全球OLED面板市場（按銷售額計算）中，三星顯示以42.2%的市占位居第一，京東方則以13.2%居於第三。

三星 智慧型手機 南韓

上一則

美關稅衝擊力道不輕 亞洲製造業PMI全陷萎縮

下一則

5月賣逾38萬輛 比亞迪銷售量領先中國新能源車企

延伸閱讀

貝森特：美國絕不會違約 不認同戴蒙「債市裂痕」警告

貝森特：美國絕不會違約 不認同戴蒙「債市裂痕」警告
台積電美國廠五大客戶訂單塞爆 蘋果穩居最大客戶

台積電美國廠五大客戶訂單塞爆 蘋果穩居最大客戶
不滿川普關稅與移民政策 旅遊旺季到訪美遊客變少

不滿川普關稅與移民政策 旅遊旺季到訪美遊客變少
南韓出口萎縮四個月首見 反映政局動盪、關稅戰負面衝擊

南韓出口萎縮四個月首見 反映政局動盪、關稅戰負面衝擊

熱門新聞

目前美國房屋賣家人數高於買家的幅度是12年來最大，顯示美國房市或許正在降溫。歐新社

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

2025-05-30 08:59
川普政府擴大查緝無證移民，經營遞解事業的企業因此獲得十億計數的生意商機。（路透）

WSJ：川普掃蕩無證移民 帶動數十億企業商機

2025-05-26 08:18
分析顯示，主動型共同基金已減碼蘋果等大型科技股，加碼買進金融及醫療保健股。（美聯社）

Nvidia、蘋果輸給老人股 這幾檔股票現在正夯

2025-05-27 07:10
德國已開始憂心該國存放在美國的黃金是否安全。路透

川普反覆無常又霸道 這國擔心千噸黃金被他搶走

2025-05-30 11:05
Google搜尋市占率近期跌破90%，馬斯克對此認為，AI將會廢除傳統搜尋網站的必要性。 （路透）

被取代？Google搜尋市占罕見跌破90% 馬斯克：AI將廢了搜尋

2025-05-26 08:10
蘋果CEO庫克。（路透）

新聞評論／蘋果生產線難返美 庫克失去川普聖眷？

2025-05-31 19:45

超人氣

更多 >
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元
不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？
美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了