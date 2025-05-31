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國際碳揭露台灣僅桃園連兩年A級 與倫敦等國際大城並列

記者鄭國樑／桃園即時報導
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桃園市連續兩年獲得國際碳揭露計畫A級城市，圖為市府往返桃園火車站的接駁車，全部採用電動巴士。（環保局提供）
桃園市連續兩年獲得國際碳揭露計畫A級城市，圖為市府往返桃園火車站的接駁車，全部採用電動巴士。（環保局提供）

桃園市環保局表示，國際碳揭露計畫（CDP）日前公布2024年A級城市名單，全球112個城市獲此殊榮，台灣為桃園市，也是唯一蟬聯兩年A級的城市，顯示桃園在氣候治理、減碳行動及永續發展的卓越表現。

環保局長顏己喨指出，市府的減碳策略與國際趨勢接軌，針對2050年全球淨零目標，透過策略規畫與數據分析，市長張善政明確宣示2030年減碳50%的城市目標，市府也成立氣候變遷因應推動會，及淨零會報，建構跨局處合作平台，定期檢視氣候調適與減碳計畫進度，並將相關工作納入市府重大決策。

顏己喨說，CDP在2024年填報重點，聚焦於淨零目標的實踐路徑與具體行動，桃園市展現各項成果，包括推動2030年工業燃料全面脫煤，由汽電共生廠帶頭引領中小企業轉型；設立2030年再生能源裝置容量達1.2GW的目標；實現全市公車電動化，並推動建築能效健檢與新建物需達一級能效標準，引導建築節能與改造，逐步形塑具韌性與永續性的城市樣貌。

此外，面對日益加劇的氣候風險，市府也加強淹水潛勢區治理、水資源調適計畫，並制定極端氣候下的都市設計指引，展現桃園在減碳與氣候調適上的前瞻治理能力與整體規畫策略。

環保局表示，根據CDP資料，112座城市獲A級認證，占所有填報城市的15%，包括倫敦、溫哥華、哥本哈根、東京與首爾等國際一線城市。桃園能與頂尖城市並列，展現在淨零行動及永續治理上的實力與成果。

氣候變遷 張善政

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