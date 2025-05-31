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超車美國 香港《穩定幣條例》成為法例 分析師：提供清晰合規框架

記者林茂仁／即時報導
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香港《穩定幣條例》正式成為法例。超車美國的《GENIUS 法案》。（路透）
香港《穩定幣條例》正式成為法例。超車美國的《GENIUS 法案》。（路透）

香港政府於5月30日在憲報刊登《穩定幣條例》，這意味著《穩定幣條例》正式成為法例。超車美國的《GENIUS 法案》。

穩定幣是一種與法幣（如美元、港元）或資產（如黃金）掛鉤的數位貨幣，其主要功能是為波動劇烈的加密幣市場提供穩定的交易媒介與價值儲存工具。美國參議院力推《GENIUS 法案》目的是試圖打造區塊鏈版的美元結算系統。

證券時報報導，香港立法會已經在5月21日通過《穩定幣條例》草案，用以在香港設立「法幣穩定幣」 (掛鈎法定貨幣的穩定幣)發行人的發牌制度。該法例旨在推動金融創新的同時保持金融穩定，並標誌著香港在數位資產領域邁出了重要的一步。

《穩定幣條例》實施後，任何人在香港發行法幣穩定幣，或在香港或以外發行宣稱錨定港元價值的法幣穩定幣，必須向香港金融管理專員申領牌照。相關人士須符合儲備資產管理及贖回等方面的規定，包括妥善分隔客戶資產、維持健全的穩定機制，以及須在合理條件下按面額處理穩定幣持有人的贖回要求。相關人士亦須符合一系列打擊洗錢及恐怖分子資金籌集、風險管理、披露規定及審計和適當人選等要求。

香港金融管理局強調，發牌制度將為公眾及投資者提供更好保障。其中，條例只容許指定的持牌機構在香港銷售法幣穩定幣，而只有由持牌發行人所發行的法幣穩定幣方可銷售予零售投資者。此外，為防範詐騙，只有關於持牌法幣穩定幣發行的廣告會被允許。

HashKey Group首席分析師丁肇飛分析，香港《穩定幣條例》不僅填補法幣掛鈎穩定幣的監管空白，還為行業提供清晰的合規框架，要求儲備資產隔離、贖回保障及反洗錢合規，降低系統性風險（如擠兌或詐騙），這一立法將推動香港成為國際Web3和數字金融中心，同時助力人民幣國際化及離岸金融業務發展，也奠定在香港推出離岸人民幣穩定幣的良好基礎。

丁肇飛表示，香港的「多幣種+價值錨定監管」，既不同於歐盟MiCA框架的「功能監管」，也有別於新加坡的「分級牌照」體系，而是開創性的採用「價值錨定監管」原則—只要涉及港元價值宣稱，無論發行主體所在地，均納入監管範圍。即，若在香港發，任何穩定幣都受香港監管，若不在香港發，和港元掛鈎的部分，也要受香港監管。這種制度設計使香港在全球穩定幣監管競賽中搶得先機。

香港 貨幣 新加坡

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