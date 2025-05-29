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在英卡關 希音轉赴香港上市 力拚今年達陣

記者謝守真／綜合報導
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中國快時尚服裝銷售平台希音正著手轉向在香港上市，因在倫敦的IPO計畫未能獲得中國監管機構批准。（路透）
中國快時尚服裝銷售平台希音正著手轉向在香港上市，因在倫敦的IPO計畫未能獲得中國監管機構批准。（路透）

中國快時尚服裝銷售平台希音（Shein）的英國倫敦上市案卡關。路透引述三位知情人士表示，中國快時尚服裝銷售平台希音（Shein）正著手轉向在香港上市，因在倫敦的首次公開發行（IPO）計畫未能獲得中國監管機構批准。

路透指出，一名消息人士透露，Shein計畫在未來幾周內向香港交易所提交初步招股說明書草案。Shein計畫在今年內於亞洲金融中心完成上市。另兩名消息人士稱，Shein之所以更換上市地點，是因其尚未獲得中國證監會對倫敦上市案批准。

Shein銷售包括5美元的自行車短褲和18美元的夏日洋裝等眾多價格低廉的商品，在今年3月獲得英國金融市場行為監管局（FCA）對倫敦IPO的核准，並隨後通知了中國證監會。

一名消息人士稱，Shein原預期中國監管機構會在FCA批准後迅速放行，但此後卻遭遇了意外地延遲。同時，與中國證監會的溝通也十分有限。

另一名直接了解情況的知情人士則稱，有指控稱Shein的產品含有來自中國新疆地區的棉花，加上一個反對中國強迫勞動的非政府組織計畫對倫敦IPO提出法律挑戰，使得Shein的倫敦上市變得複雜，並有可能讓北京政府感到尷尬。此外，還有知情人士說，由於中美貿易關係的緊張，加劇北京當局及中國證監會的戒心。

截至目前，中國證監會和Shein皆未就上述消息評論。

據了解，Shein在嘗試於倫敦上市之前，曾尋求在美國紐約上市，藉此提高其作為全球公司而非陸籍公司的正當性，並接觸更多西方大型投資人。然而，報導稱，Shein若轉向香港上市，將與其全球化戰略背道而馳，可能削弱其國際形象。

近期，香港資本市場近期出現回溫跡象，包括中國電動車電池巨頭寧德時代今年以53億美元完成全球最大規模的IPO，這可能為Shein在香港上市增添利多。

據《金融時報》報導，Shein 2024年淨利潤下滑近40%，至約10億美元。儘管2024年全年銷售額仍增長19%至380億美元，利潤卻遠低於公司原本預期的48億美元。

Shein 香港 電動車

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